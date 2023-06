MIMORIADNY ONLINE Ukrajina označila, kto môže za ich pomalú protiofenzívu: Za všetko môže Západ a pomalé dodávky zbraní

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 484

19:01 Politické vedenie v Kyjeve v piatok vysvetlilo pomalý postup doterajšej ukrajinskej protiofenzívy tým, že Západ váhal s posielaním zbraní Ukrajine. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.

"Čas stratený presviedčaním našich partnerov, aby poslali potrebné zbrane, sa odzrkadlil v konkrétnych ruských opevneniach vybudovaných počas tohto obdobia (čakania)," napísal na Twitteri poradca ukrajinského prezidentského úradu Mychajlo Podoľak.

18:57 Veliteľ pozemných síl ukrajinskej armády generál Olexandr Syrskyj potvrdil, že hlavná časť ofenzívnych rezerv sa ešte len má zapojiť do boja proti Rusku. TASR správu prevzala v piatok z webovej stránky denníka The Guardian. "Všetko je ešte pred nami," uviedol Syrskyj v exkluzívnom rozhovore pre The Guardian, ktorý sa uskutočnil na vojenskej základni na východe Ukrajiny.

18:23 Finančné výsledky Ukrajiny sa v tomto roku zlepšili, pričom rozpočtové príjmy v máji vzrástli o 45 % v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom. Oznámil to v piatok minister financií Serhij Marčenko. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

17:40 Americkí senátori žiadajú uznesenie, aby považovali šírenie rádioaktívneho odpadu Ruskom za útok na NATO. Americkí senátori Lindsey Graham a Richard Blumenthal 22. júna navrhli uznesenie, aby sa každý potenciálny jadrový alebo rádioaktívny útok Ruska považoval za útok proti NATO, vzhľadom na to, že rádioaktívny odpad sa šíri do krajín NATO.

16:59 Najvyšší bezpečnostný orgán Ukrajiny sa rozhodol potrestať zodpovedných za smrť troch ľudí, ktorí sa počas ruského raketového útoku nemohli dostať do zamknutého krytu, oznámil v piatok prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR informuje podľa portálu britskej televízie Sky News.

16:45 Rusko neplánuje Spojené štáty informovať o počte jadrových hlavíc rozmiestnených v Bielorusku, či testoch svojho jadrového supertorpéda Poseidon. V piatok to uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov pre ruské médiá. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.

16:17 Najmenej dvaja zamestnanci mestského dopravného podniku zomreli pri ruskom ostreľovaní mesta Cherson na juhu Ukrajiny, informovali v piatok tamojšie úrady. TASR informuje podľa agentúry DPA.

16:07 Ukrajinský plynárenský koncern Naftogaz podal v USA žalobu proti Rusku v snahe dosiahnuť potvrdenie verdiktu arbitrážneho súdu v holandskom Haagu, ktorý zaviazal Moskvu zaplatiť 5 miliárd USD (4,55 miliardy eur) ukrajinskej firme ako kompenzáciu za škody a stratu majetku na Kryme. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

15:31 Ruské ministerstvo zahraničných vecí v piatok uviedlo, že v reakcii na nový balík sankcií EÚ voči Moskve zakáže vstup na svoje územie ďalším európskym predstaviteľom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

15:11 Do bojov na Ukrajine sa začína zapájať 36 tisíc ukrajinských vojakov, ktorí absolvovali výcvik na Západe. Ich výkon môže rozhodnúť o ukrajinskej protiofenzíve. TASR správu prevzala v piatok z webovej stránky denníka The New York Times (NYT).

"Používajú bojové vozidlá Bradley na ničenie ruských pancierových strojov protitankovými strelami a využívajú synchronizované útoky pechoty, obrnených a delostreleckých síl, ktoré si osvojili od Američanov a ďalších západných vojakov," píše denník.

14:55 Rusko s najväčšou pravdepodobnosťou zruší tohtoročnú leteckú show, ktorá sa pravidelne koná v Moskve už niekoľko desaťročí. Oznámil to Viktor Kladov, riaditeľ oddelenia medzinárodnej spolupráce v spoločnosti Rostech, ktorá akciu organizuje. Tamojšie média naznačili, že môže ísť o dôsledok sankcií uvalených na Rusko. TASR informuje na základe správy agentúry AP, ktorá ju prebrala z agentúry TASS.

14:36 Európska komisia (EK) v piatok potvrdila dohodu členských krajín EÚ na 11. balíku sankcií proti Rusku a zverejnila jeho detaily. Nové opatrenia podľa nej zabezpečia lepšie presadzovanie sankcií namierených voči ruskému režimu, informuje spravodajca TASR. V poradí 11. balík sankcií obsahuje reštrikcie obchodného, dopravného a energetického charakteru.

13:49 Ukrajina zastavila ruskú ofenzívu na východe krajiny, v rámci ktorej sa Rusi pokúšali postúpiť smerom k mestám Kupiansk a Lyman. Uviedla to v piatok námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová, informovali denník The Guardian a televízia Sky News.

13:35 Ruské sily ustupujú z východnej a južnej časti Ukrajiny po tom, ako Kyjev spustil svoju dlhoočakávanú protiofenzívu. Povedal to v piatok šéf súkromnej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin, informuje agentúra AFP. "Ruská armáda ustupuje na frontoch v Záporožskej a Chersonskej (oblasti)," uviedol Prigožin na sociálnej sieti. Ukrajinské ozbrojené sily podľa jeho slov z týchto oblastí vytláčajú ruskú armádu.

13:16 Rusko na anektovanom Krymskom polostrove zrejme cvičí delfíny, ktoré majú napádať nepriateľských vojenských potápačov, uviedla v piatok britská vojenská kontrarozviedka. TASR informuje na základe správy agentúry AFP. Správa britskej vojenskej kontrarozviedky ďalej uvádza, že ruské námorníctvo výrazne posilnilo zabezpečenie námornej základne v Sevastopole, domovského prístavu ruskej Čiernomorskej flotily.

11:48 Krajiny Európskej únie dnes formálne prijali jedenásty balík sankcií proti Rusku, ktorého cieľom je predovšetkým znemožniť Moskve obchádzanie predtým zavedených obmedzení. Informovala o tom Rada EÚ zastupujúca členské štáty.

11:00 Šéf správy Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak uviedol, že nad týmto regiónom protiletecká obrana zničila jedno bezpilotné lietadlo iránskej výroby Šáhed. Podľa ruskojazyčného servisu BBC sa v noci na dnešok na Ukrajine objavovali varovania pred možnými útokmi dronov, okrem Lysaka ale nikto neinformoval, čo sa s nimi stalo.

10:50 Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v piatok uviedla, že zadržala piatich ľudí, ktorí sa údajne snažili zakúpiť jeden kilogram rádioaktívneho cézia-137 za 3,5 milióna dolárov (3,2 milióna eur). Nebezpečnú látku vraj mali zaobstarávať pre istého občana Ukrajiny, informuje agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské médiá. Reuters upozorňuje, že tvrdenia FSB sa nepodarilo nezávisle overiť a že sa k nim ešte nevyjadrili ani ukrajinské úrady.

10:20 Rusko môže signalizovať ochotu sabotovať Záporožskú jadrovú elektráreň, aby odradilo ukrajinské sily od vedenia protiofenzívy v oblasti, napísal Inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojom najnovšom hodnotení.

9:51 Ukrajinská štátna plynárenská spoločnosť Naftogaz podala v Spojených štátoch žalobu na Rusko. Chce získať päť miliárd dolárov, ktoré jej boli priznané v Haagu ako odškodnenie za stratený majetok na Kryme. Spoločnosť o tom dnes informovala na svojom webe. Rusko, ktoré vo februári 2022 začalo inváziu na Ukrajine, sa v roku 2014 zmocnilo Krymu a polostrov anektovalo, čo vyvolalo sankcie západných vlád.

9:07 Ruská žoldnierska Wagnerova skupina sa pokúša do svojich radov získať nadšených hráčov videohier, ktorých by mohla využiť ako operátorov dronov. Inzerát ponúkajúci takéto pozície sa objavil na ruskej sociálnej sieti VKontakte, informuje stanica Sky News.

8:06 Podľa spravodajského portálu Suspilne bolo dnes v skorých ranných hodinách počuť v Záporoží niekoľko výbuchov. Letecký poplach bol v oblasti aktivovaný včera o 23:34 miestneho času.

7:23 Ukrajinské letectvo dnes informovalo, že protivzdušná obrana skoro ráno zostrelila 13 ruských riadených striel s plochou dráhou letu. Smerovali k leteckej základni v západoukrajinskej Chmelnyckej oblasti. Strely boli podľa letectva odpálené z ruských strategických bombardérov z oblasti Kaspického mora.