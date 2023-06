Strašidelný diel Simpsonovcov: Nehodu ponorky predpovedali už sedem rokov dozadu! Náhoda či tušenie?

Fanúšokovia Simpsonovcov sú presvedčení, že ich obľúbený seriál opäť raz predpovedal budúcnosť. Tentoraz ide o časť, kde Homerova ponorka uviazla v koralovom útese a dochádza jej kyslík.

Ponorka Titan veľkosti minivanu, ktorá sa v nedeľu vybrala na cestu k troskám Titanicu, mala 96 hodín núdzového kyslíka a predpokladá sa, že sa jej už dýchateľný vzduch minul.

Epizóda seriálu z roku 2016 ukázala, že Homer Simpson sa opäť stretol so svojím dávno strateným otcom Masonom a vydali sa na výlet za pokladom pod vodou.

V klipe zdieľanom na internete Mason oznámil členom materskej lode: „Dnes som plný radosti, hľadám poklad so svojím dávno strateným synom. Tieto vody obsahujú niektoré z najúžasnejších tvorov matky prírody."

Dvojica otec a syn išli každý v svojej ponorke, aby našli potopenú loď. Neskôr na ich ceste sa Homer nejako stratil a pomýlil si svietiacu rybu so svojím otcom.

Sledoval rybu a uviazol v koralovom útese. Pri zúfalej snahe vymanévrovať cestu von, ovládací panel zablikal varovným signálom „nízky kyslík“. Homer spanikáril, keď sa nápis zmenil na červený znak „kyslík sa minul“.

V ponorke stratil vedomie, ale našťastie ho našli a o tri dni neskôr sa prebudil z kómy v nemocnici.

Diváci mali pri sledovaní obnoveného klipu „strašidelný“ pocit. Jeden podľa Daily Star povedal: "Moja myseľ je práve teraz úplne otrasená. Simpsonovci sú takí prorockí." Ďalší napísal: "Nie je to presne to isté, ale dosť podobné!" Nie je to prvýkrát, čo Simpsonovci predpovedali skutočné udalosti, vrátane prezidentského úradu Donalda Trumpa a pandémie koronavírusu.