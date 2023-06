Štipľavá delikatesa zo zoznamu UNESCO: Spoznajte tajomstvá harissy priamo s majstrom!

NÁBUL - Máte už dosť slovenskej a európskej kuchyne a chcete si konečne vychutnať niečo, čo je síce trošku štipľavé, no má aj hodnotu pamiatky UNESCO? Potom vás pozývame do tuniského mesta Nábul, kde sídli vychýrený kuchár a šéf populárnej spoločnosti na výrobu tradičného pokrmu tuniská harissa. Že neviete, o čo ide? Hneď sa všetko dozviete, a to priamo z kuchyne pána menom Imed Attig. Ten vás prekvapí svojím dôvtipom, ale aj pomôckou z našich československých končín.