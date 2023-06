MIMORIADNY ONLINE Európska únia odobrila jedenásty balík sankcií proti Rusku: Ukrajinský postup je na bojisku pomalší než chceli

​ Naživo z Ukrajiny

VIDEO Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 482

18:51 Je v našom záujme, aby bola Ukrajina ekonomicky silná, odolná a prosperujúca, a preto sme pripravení aktívne pomáhať pri jej obnove. Uviedol to minister zahraničných vecí SR Miroslav Wlachovský v stredu na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny v Londýne. Oznámil tiež podporu Slovenska pre Ukrajinu vo výške 1,2 milióna eur. TASR o tom informuje na základe tlačovej správy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

18:41 Nemecko dodáva rakety Patriot, ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine. Nemecká vláda v týždennej aktualizácii z 21. júna uviedla, že dodala Ukrajine systém protivzdušnej obrany Patriot s raketami.

18:22 Britský minister zahraničných vecí James Cleverly v stredu uviedol, že Spojené kráľovstvo by bolo "veľmi nápomocné", ak by Ukrajina mohla prejsť zjednodušeným procesom vstupu do Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR správu prevzala z denníka The Guardian.

17:53 Lotyšsko tvrdí, že presunie všetky svoje helikoptéry na Ukrajinu. Lotyšský premiér Krišjānis Kariņš na konferencii o obnove Ukrajiny 21. júna uviedol, že jeho krajina dokončuje presun všetkých svojich vrtuľníkov na Ukrajinu.

16:24 Moskva čoskoro nasadí do bojovej služby medzikontinentálnu balistickú raketu novej generácie Sarmat, ktorá je schopná niesť desať a viac jadrových hlavíc. Uviedol to v stredu ruský prezident Vladimir Putin. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

16:13 Počet ruských vzdušných útokov proti Ukrajine stúpol len v mesiaci jún na vyše 1100, uvádza sa v analýze portálu Kyiv Post. V stredu sa naň odvolala aj britská televízia Sky News. Podľa portálu Rusko podniklo v utorok približne 83 vzdušných útokov, čo je vysoko nad priemerným denným počtom pre jún (53). Celkovo ich tento mesiac bolo už 1126.

15:44 Krajiny Európskej únie sa v stredu v Bruseli dohodli na 11. balíku sankcií proti Rusku od spustenia invázie na Ukrajinu. Obsahuje aj opatrenia zamerané na to, aby sa zabránilo obchádzaniu sankčného režimu, informuje spravodajca TASR.

15:39 Rusko bude aj v nasledujúcom desaťročí predstavovať hrozbu a riziko pre európsku bezpečnosť, ak nedôjde k významnej premene ruskej spoločnosti. Ako jeden zo záverov správy revidujúcej vzťahy ČR s Ruskom to v stredu uviedol minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský. Správu v stredu schválila česká vláda, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

15:20 Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová nepochybuje o tom, že Ukrajina jedného dňa vstúpi do Európskej únie. Uviedla to v stredu v Londýne na konferencii o povojnovej obnove Ukrajiny. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

"Ukrajinci nám hovoria, že pri predstavovaní si svojej budúcnosti vidia viať vlajku EÚ nad ich mestami. Nepochybujem o tom, že Ukrajina bude súčasťou našej únie," povedala šéfka EK. Dodala, že Kyjev odhodlane a pôsobivo urýchlil svoj reformný program.