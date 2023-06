Vybičované vášne v Brne: Veľký pochod za mŕtveho Róma

V Brne sa zišli väčšinou Rómovia. Pietny akt organizovala iniciatíva Brno tím. Jej riaditeľ Jozef Daniel odmietol princíp kolektívnej viny a niekoľkokrát zdôraznil, že zhromaždenie má byť pokojným zaspomínaním a uctením pamiatky mŕtveho, nie demonštráciou, ktorú jej organizátorka zrušila. "Čo sa stalo, urobil jednotlivec, nesmieme odsudzovať celú komunitu. Ako nás oni odsudzujú, to robiť nebudeme," vyhlásil smerom k davu Daniel.

Napriek jeho apelu časť prítomných dávala najavo nesúhlasné emócie. "My ich tu nechceme," skandoval dav na konto Ukrajincov, ktorí do Česka utiekli pred ruskou inváziou. "Treba upozorniť na proces prijímania ľudí z cudziny a sprísniť zákony," poznamenal účastník piety Ronaldo Lučanský. Nesúhlas s prístupom vlády Petra Fialu (ODS) k ukrajinským utečencom bol značný. V jednej chvíli sa začalo ozývať aj to, že by vláda mala podať demisiu. Účastníci kritizovali, že na zhromaždenie neprišiel nikto z predstaviteľov mesta. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) napísala ČTK, že ju nikto z organizátorov nekontaktoval.

Akciu zakončila spoločná modlitba

Popri rómskej komunite sa pred divadlom zišli aj ľudia, ktorí situáciu využívali na šírenie xenofóbnej nálady. To sa niektorým Rómom nepáčilo a vznikali spory. "Nešírte dezinformácie, toto má byť pokojná pieta, nie politická demonštrácia," upokojoval situáciu rómsky aktivista Nick Budai. Žiadne nepokoje ale nevznikli a policajti, ktorí zhromaždenie strážili, nemuseli zakročiť. Akciu asi po hodine a pol zakončila spoločná modlitba a česká a rómska hymna.

Minister vnútra Vít Rakúšan (STAN) ocenil, že sa zhromaždenie obišlo bez problémov. "Chápem rozhorčenie Rómov nad smrťou jedného z nich. Môžete si byť istí, že polícia ju profesionálne prešetrí. Ďakujem všetkým, ktorí sa nenechali strhnúť k neznášanlivosti voči Ukrajincom ako celku. Veď s paušalizáciou a negatívnymi stereotypmi majú sami Rómovia smutnú skúsenosť," twitter.

V Prahe sa popoludní na spoločnom happeningu zišlo okolo štyridsiatky ľudí. Všetko bolo podľa spravodajcu ČTK pokojné. Obe komunity sa spolu vyfotografovali a ich zástupcovia prečítali vyhlásenie. Predseda Československej rómskej únie Karel Karika povedal, že Rómovia sa spolu s Ukrajincami chcú vymedziť proti násiliu a xenofóbii. Podotkol, že medzi rómskou a ukrajinskou komunitou to vrie od začiatku utečeneckej krízy. Upozornil ale, že určite nejde o všetkých Rómov. "Týka sa to okrajovej časti našej menšiny, ktorí to veľmi nechápu," povedal. Jeho organizácia sa podľa neho snaží situáciu vysvetľovať na sociálnych sieťach. Podľa tajomníka Ukrajinskej iniciatívy v Česku Bohdana Rajčinca sa spolupráca oboch komunít môže posunúť ďalej, je medzi nimi mnoho prípadov, keď vzťahy sú dobré, povedal. Nemyslí si, že incident z Brna by spoluprácu mal nejako ovplyvniť.

Rómske osobnosti a organizácie opakovane pripomínajú, že nemožno odsudzovať celú menšinu za čin jedného človeka. Vládna splnomocnenkyňa pre záležitosti rómskej menšiny Lucie Fuková už skôr povedala, že má dôveru vo vyšetrovaní policajtov. Aj napriek tomu na dnešnom zhromaždení v Brne zaznievali prejavy, ktoré ich prácu spochybnili. Polícia podozrivého na mieste zadržala, v utorok ho súd poslal do väzby.