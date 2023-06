MIMORIADNY ONLINE Africká delegácia bude po návšteve Kyjeva dnes rokovať s Putinom: Epicentrum bojov sa presunulo na cestu smerom na Mariupol

Naživo z Urajiny

VIDEO Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 478

ONLINE

6:01 Epicentrum bojov na Ukrajine sa presunulo na cestu vedúcu do Mariupolu, kde ukrajinská ofenzíva pomaly zatláča ruské sily, s britskými tankmi Challenger pripravenými zapojiť sa do bojov. Informovala o tom podľa listu The Guardian námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová. Podobné vyhlásenia jednotlivých strán konfliktu sa zvyčajne nemôžu priamo nezávisle overiť.

Ukrajina, ČR a Slovensko sa dohodli na spolupráci v starostlivosti o bojové vozidlá

Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov dnes oznámil podpísanie deklarácie so zástupcami Česka a Slovenska o možnej budúcej spolupráci pri nákupe a údržbe bojových vozidiel pechoty. Ako Reznikov uviedol na twitteri, dokument podpísali česká ministerka obrany Jana Černochová a jej slovenský kolega Martin Sklenár. Stretnutie troch ministrov sa uskutočnilo na okraj dnešného stretnutia Kontaktnej skupiny pre Ukrajinu, ktoré sa konalo v Bruseli. "Detaily budú spresnené neskôr. Avšak ide o dôležitý krok v spolupráci medzi našimi krajinami," dodal Reznikov.

Ako v tejto súvislosti poznamenal list Ukrajinska pravda, minulý týždeň sa dostala na verejnosť informácia, že český štátny podnik VOP CZ zo Šenova pri Novom Jičíne začne v najbližšom čase opravy tankov T-64 ukrajinskej armády. Tanky, ktoré boli desiatky rokov v skladoch, by po modernizácii mali zamieriť priamo do bojov na Ukrajine napadnutej Ruskom. Zmluva pritom vychádza z memoranda medzi VOP CZ a ukrajinským štátnym koncernom Ukroboronprom z tohtoročného februára.

Africká delegácia bude po návšteve Kyjeva dnes rokovať s Putinom

Delegácia už v piatok rokovala v Kyjeve, kde dal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jasne najavo, že mierové rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou sú možné len v prípade, že Moskva z jeho krajiny stiahne svoje vojská. Pozastavil sa tiež nad tým, že africkí lídri po návšteve ukrajinskej metropoly zamieria do Ruska. Africkí predstavitelia chcú podľa dokumentu, s ktorým sa oboznámila agentúra Reuters v Moskve rovnako ako predtým v Kyjeve navrhnúť rad opatrení "na posilnenie dôvery", ktorá by okrem iného mohla zahŕňať stiahnutie ruských vojsk, odstránenie taktických jadrových zbraní Moskvy z Bieloruska, pozastavenie zatykača Medzinárodného trestného súdu (ICC) na Putina či zmiernenie protiruských sankcií.

Členmi delegácie sú okrem JAR aj prezidenti Senegalu, Zambie a Komôr. Egypt zastupuje premiér Mustafá Madbúlí, hlavu štátu Ugandy Yoweriho Museveniho kvôli ochoreniu covid-19 nahradil podľa agentúry DPA bývalý premiér tejto východoafrickej krajiny. Konžskú republiku zastupuje najvyšší diplomat. Lídri podľa agentúry AP predstavujú prierez názory afrických krajín na ruskú inváziu. Zatiaľ čo JAR, Senegal a Uganda sa odsúdeniu Moskvy vyhýbajú, Egypt, Zambie a Komory vlani pri schvaľovaní rezolúcie Valného zhromaždenia OSN hlasovali proti Rusku. Mnohé africké krajiny majú dlhodobo úzke väzby na Moskvu, ktoré sa datujú až do čias studenej vojny, keď ich Sovietsky zväz podporoval "v boji proti kolonializmu". Mnoho štátov kontinentu je navyše závislých od vývozu obilnín a hnojív z Ruska a Ukrajiny.