Dovolenka v Istanbule skončila fatálne! VIDEO Rusa dobodali na smrť za bieleho dňa uprostred ulice

ISTANBUL – Incident, pri ktorom tuhne krv v žilách - ruského turistu, ktorý navštívil hlavné mesto Turecka, dobodali štyria muži uprostred ulice. Mladý muž zomrel počas prevozu do nemocnice. Dvoch podozrivých polícia už chytila.

Pri incidente, ktorý sa odohral v Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi včera ráno, údajne došlo k bitke medzi ruským občanom Vjačeslavom Vasilievičom Neçipporçukom a štyrmi ľuďmi. V dôsledku bitky bola ruský mladík zasiahnutý nožom do srdca útočníkmi, ktorí z miesta činu ušli. Prítomní zúčastnení okamžite nahlásili situáciu polícii a záchranke. Zistilo sa, že ruský tínedžer, ktorého so zraneniami previezli do nemocnice, zomrel, píše Aykiri. Situáciu zachytili kamery.

Policajné oddelenie v Istanbule vydalo vyhlásenie a uviedlo: "V dôsledku vyšetrovania sa zistilo, že k incidentu došlo po provokáciách medzi podozrivými a ruským turistom. Jeden z podozrivých, Ş.Y. a UA, boli v krátkom čase chytení a zadržaní. Tí boli obvinení z úmyselného zabitia, prípad bol postúpený súdnym orgánom," povedal. Dodal, že prebiehajú snahy o zadržanie ďalších podozrivých.