V Alpách v Tirolsku došlo k obrovskému zosuvu skál: Nevyžiadal si obete alebo zranených

Gewaltiger Felssturz am Sonntag in Galtür in Tirol: Beim südlichen Fluchthorn, dem höchsten Bergmassiv in der Silvretta, donnerte auf der Nordseite eine ganze Gipfelflanke ins Tal.https://t.co/k2hvcKFggp pic.twitter.com/3MHhHAgZQc