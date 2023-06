MIMORIADNY ONLINE Kyjev tvrdí, že ofenzívu ešte nezačal, ruské správy o opaku sú vraj falošné

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 466

13:16 Ukrajinská armáda dala dnes podľa médií najavo, že ešte nezačala očakávanú veľkú protiofenzívu, ktorej odrazenie už však ohlásilo ruské ministerstvo obrany. Podľa ukrajinských médií tiež varovala pred psychologickými operáciami nepriateľa.

12:53 Vodca proruských separatistov v Doneckej oblasti Alexandr Chodakovskij v pondelok - v rozpore s tvrdeniami Moskvy o údajnom prekazení ukrajinskej ofenzívy v Donbase - uviedol, že Ukrajincov "sprevádza úspech". TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

12:45 O zásahu ukrajinskej armády pri Bachmute dnes ráno na telegrame hovoril veliteľ ukrajinských pozemných síl Oleksandr Syrskyj, podľa ktorého ukrajinskí vojaci pri meste aj naďalej postupujú. Šéf súkromnej Wagnerovej (v ruskom prepise Vagnerovej) skupiny Jevgenij Prigožin, ktorého žoldnieri donedávna pri Bachmute viedli ruskú ofenzívu, dnes uviedol, že sa ukrajinské sily opäť zmocnili obce Berchivka severne od Bachmutu. Prigožin, ktorý vedie mocenské spory s ruským ministerstvom obrany, na konci mája oznámil, že pozícia wagnerovcov prenechá ruskej armáde.

12:00 Belgicko požiada Ukrajinu o vysvetlenie správ, podľa ktorých použili proukrajinské milície pušky vyrobené v Belgicku na boj proti ruským jednotkám na západe Ruska za hranicou s Ukrajinou. S odvolaním sa na vyjadrenie belgického premiéra Alexandera De Crooa o tom informovala agentúra Reuters.

11:54 Ruská polícia zatkla viac než sto ľudí, ktorých vyšli v nedeľu do ulíc pri príležitosti pripomienky 47. narodenín ruského opozičného vodcu Alexeja Navaľného, uviedla tamojšia nezávislá ľudskoprávna monitorovacia skupina OVD-Info. TASR o tom informuje v pondelok na základe správy agentúry Reuters.

11:15 V rámci psychologickej podpory pre ukrajinských vojakov v boji proti Rusku vyškolila Británia viacero vojenských kaplánov z Ukrajiny, informuje v pondelok TASR na základe správy agentúry DPA. Skupina zatiaľ desiatich duchovných sa počas dvojtýždňového výcviku naučila poskytovať vojakom na bojisku pastoračnú starostlivosť, duchovnú podporu a morálne vedenie, uviedla v pondelok britská vláda. Prvý kurz tohto typu sa uskutočnil na žiadosť ukrajinských ozbrojených síl.

11:06 Britská televízia Sky News napísala, že mala možnosť nahliadnuť do dokumentov, ktoré dokazujú, že Irán dodáva zbrane Rusku. Uniknutý text, podľa ktorého Teherán dodal Moskve rôzne druhy munície v hodnote vyše jedného milióna dolárov, je stopercentne pravý, povedal stanici bezpečnostný zdroj. Kyjev a Londýn uviedli, že chcú preveriť pravosť materiálu a podniknú kroky, ak sa ukáže, že je vierohodný.

10:30 Európska komisia (EK) do polovice septembra predĺžila zákaz dovozu niektorých poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny do Poľska, na Slovensko, do Maďarska, Rumunska a do Bulharska. Informuje o tom poľská agentúra PAP, ktorá sa odvoláva na nemenovaný zdroj v EÚ. Zákaz sa týka ukrajinskej kukurice, pšenice, repky a slnečnicových semien. Platí od 2. mája a nahradil jednostranné obmedzenia zavedené krajinami susediacimi s Ukrajinou.

10:02 Taliansky kardinál Matteo Zuppi, ktorého pápež František poveril mierovou misiou na ukončenie vojny na Ukrajine, dnes začne dvojdňovú návštevu Kyjeva. Uviedol to v dnešnom vyhlásení Vatikán, podľa ktorého sa vyslanec chce informovať o postojoch ukrajinskej strany.

10:00 Rusko útočilo v priebehu mája na Ukrajine viac než 300-krát s tzv. kamikadze dronmi, vyplýva z odhadov britských tajných služieb. Išlo pritom o doposiaľ "najintenzívnejšie využitie týchto zbraní," uviedlo v pondelok britské ministerstvo obrany v Londýne.

9:31 Viac ako 3500 ruských vojakov a štyri desiatky lodí sa zúčastňujú na cvičení Baltskej flotily v Kaliningradskej oblasti, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Cvičenie, ktoré začalo dnes, potrvá do 15. júna, dodalo. Kaliningradská oblasť je najzápadnejšia časť Ruska, leží medzi Poľskom a Litvou na pobreží Baltského mora.

8:00 Ruské jednotky pokračujú v útočných akciách pri východoukrajinských miest Bachmut a Marjinka, uviedol dnes v pravidelnom rannom hlásení o situácii na fronte ukrajinský generálny štáb. Nočné oznámenie Ruska o začiatku ukrajinskej protiofenzívy ukrajinské velenie ani iní predstavitelia doteraz nijako nekomentovali. Podľa ruskojazyčného servera BBC nie sú okrem oznámenia ruského ministerstva obrany iné dôkazy o tom, že by boje na fronte nabrali na sile.

7:31 Zakladateľ ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v nedeľu opätovne kritizoval ruskú armádu. TASR správu prevzala z agentúry DPA. Šéf vagnerovcov v príspevku na platforme Telegram uviedol, že vojaci v máji zamínovali cestu, ktorú Prigožinovi žoldnieri využívali na sťahovanie sa z mesta Bachmut na východe Ukrajiny. Takisto zverejnil dokumenty, v ktorých sa píše o prestrelke medzi vagnerovcami a vojakmi ruskej armády. Tieto tvrdenia však nebolo možné bezprostredne overiť, upozorňuje DPA. Ruské ministerstvo obrany sa k záležitosti nevyjadrilo.

7:00 Na diaľnici v ruskej Kalužskej oblasti, ktorá susedí s Moskovskou, spadli dnes ráno dva drony. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na tamojších ruských činiteľov, podľa ktorých nedošlo zo žiadneho výbuchu. Okolie miesta je uzavreté.

6:20 Deväťročný chlapec z Ukrajiny prišiel v nedeľu o život pri požiari v zariadení pre utečencov v meste Apolda v nemeckej spolkovej krajine Durínsko. TASR správu prevzala z agentúry DPA. Požiar vypukol v nedeľu skoro ráno a viacero ľudí pri ňom utrpelo zranenia. Polícia hlásila jednu obeť na životoch. Ukrajinský chlapec bol od požiaru nezvestný. To, či sa naozaj stal obeťou plameňov, však podľa polície s určitosťou potvrdí až súdny lekár.

Ofenzíva v Donetskej oblasti

"Nepriateľ mal za cieľ prelomiť našu obranu v - podľa jeho názoru - najviac zraniteľnej časti frontu," uviedol hovorca rezortu obrany v Moskve Igor Konašenkov. "Nepriateľ svoju úlohu nesplnil, nemali úspech," dodal. Konašenkov tiež povedal, že bolo zabitých 250 členov ukrajinského personálu a zničených bolo 16 ukrajinských tankov a ďalšie vozidlá.

Reuters nebola schopná tvrdenia ruskej strany bezprostredne overiť. Ukrajina sa k situácii nevyjadrila. Kyjev často svoje kroky potvrdí až po ukončení svojich vojenských operácií, píše AP. Kyjev už niekoľko mesiacov tvrdí, že pripravuje veľkú protiofenzívu s cieľom získať späť ukrajinské územia, ktoré si Rusko pripojilo vlani v septembri. Nie je však jasné, či Ruskom odrazený útok v Donecku bol začiatok tejto ofenzívy, píše AP. Rusko v septembri 2022 anektovalo Doneckú, Luhanskú, Chersonskú a Záporožskú oblasť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu zverejnenom rozhovore pre americký denník Wall Street Journal uviedol, že Ukrajina je pripravená spustiť dlho očakávanú protiofenzívu.

Gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov v nedeľu potvrdil, že v ruskej Belgorodskej oblasti pokračovali boje medzi ruskou armádou a dobrovoľníkmi, ktorí bojujú po boku ukrajinskej armády.

Na bojoch v ruskej Belgorodskej oblasti za zúčastňujú aj Poliaci, píšu médiá

Na bojoch v ruskej Belgorodskej oblasti na hraniciach s Ukrajinou sa zúčastňujú aj poľskí vojaci. TASR o tom informuje na základe nedeľňajšej správy agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na poľské médiá.

Títo vojaci sú členmi tzv. Poľského dobrovoľníckeho zboru a bojujú na strane ukrajinskej armády, píše DPA. Viaceré poľské médiá sa odvolávajú na vyjadrenia tohto zboru v aplikácii Telegram i na zverejnený videozáznam, ktorý zachytáva vojakov na ceste do Belgorodu.

Poľský dobrovoľnícky zbor bol založený vo februári. Najskôr boli jeho členmi len Poliaci. V súčasnosti pôsobia spolu s Ruským dobrovoľníckym zborom (RDK), ktorý vo vojne rozpútanej Ruskom bojuje na strane Ukrajiny. To, koľko Poliakov sa na bojoch zúčastňuje, nie na základe správ známe.