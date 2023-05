KĽDR: Satelitné snímky odhaľujú rozsiahlu údržbu dopravných lietadiel

Satelitné zábery letiska v severokórejskom Pchjongjangu ukázali, že letiskový personál vykonáva "nezvyčajne rozsiahlu" údržbu tamojších lietadiel. Minulý týždeň to uviedla monitorovacia skupina 38North, podľa ktorej by to mohlo nasvedčovať tomu, že sa KĽDR chystá obnoviť medzinárodné letecké spojenia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.