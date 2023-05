Dostojevskij prehral v Baden Baden majetok. Preto ho miloval i nenávidel

Galéria fotiek (1) Zdroj: Dromedar / David

Do mesta Baden Baden sa dostávame zo Štuttgartu vlakom. Nemci si dávajú záležať na ekologickom cestovaní, preto to s jedným prestupom a s častou frekvenciou spojov zvládame veľmi ľahko. Keď sa konečne dostávame z nudného predmestia do centra, je to láska na prvý pohľad. Historické budovy, promenáda, pokojná atmosféra a krásne slnečné počasie sú tou najlepšou pozvánkou na spoznávanie tohto miesta.