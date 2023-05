MIMORIADNY ONLINE Ruskí vojaci neprestajne útočia v Bachmute a jeho okolí

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 442

6:02 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebude môcť predniesť videoprejav vo finále pesničkovej súťaže Eurovízia, ktoré sa bude konať v sobotu. Vo štvrtok to oznámili organizátori podujatia. Informuje o tom správa agentúry AFP.

6:01 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vo svojom pravidelnom večernom prejave povedal, že na ceste k členstvu v Európskej únii vypracoval "rozsiahly strategický plán" na reformu trestného práva Ukrajiny a tamojšieho systému trestného stíhania. Informuje o tom správa agentúry DPA.

6:00 EÚ nezaznamenala žiadne významné pašovanie zbraní do Európy z vojnou poznačenej Ukrajiny. Uviedla to vo štvrtok počas návštevy Kyjeva vrcholná predstaviteľka Európskej komisie pre vnútorné záležitosti EÚ Ylva Johanssonová. Informuje o tom správa agentúry Reuters.

Nové ruské útoky

Ruské útoky sú podporované aj bojovými lietadlami, oznámil ukrajinský generálny štáb vo štvrtok večer vo svojej dennej situačnej správe, z ktorej citovala DPA. Stav na fronte je stále nezmenený.

Nové ruské útoky boli hlásené aj z mesta Marinka. Celkovo bolo vo štvrtok evidovaných okolo 30 útokov ruskej armády vo východnej sekcii frontov - neďaleko Bachmutu, Marinky, Avdijivky a Lymanu, napísal v správe ukrajinský generálny štáb.

Rusko vedie vojnu proti Ukrajine už vyše 14 mesiacov. Ruskí vojaci sa už niekoľko mesiacov pokúšajú rozšíriť svoje územné zisky na východe krajiny.