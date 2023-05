Obrovské útoky v Pásme Gazy: Radikály vypálili 270 rakiet, 20 ľudí je mŕtvych

Palestínske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že v Pásme Gazy zomrelo pri izraelských útokoch dnes päť ľudí, okrem iného pri meste Chán Júnis, pri Bajt Hanúne a v Rafáhu na hranici pásma s Egyptom. V utorok zabili izraelské útoky v Pásme Gazy 15 Palestínčanov, z toho najmenej desať civilistov, vrátane štyroch detí. Islamský džihád potvrdil úmrtie svojich členov a uviedol, že okrem nich zomrelo pri útokoch aj niekoľko ich detí a žien.

Galéria fotiek (4) Škody napáchané po raketových útokoch v Izraeli

Zdroj: SITA/AP Photo/Hatem Moussa

Generálny tajomník OSN António Guterres smrť civilistov v Gaze odsúdil a označil ju za "neprijateľnú". Umieranie musí "okamžite skončiť", dodal Guterres a vyzval obe strany na zachovanie maximálnej zdržanlivosti, uviedol zástupca hovorcu OSN Farhan Haq.

"Izrael musí dodržať svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného humanitárneho práva, vrátane použitia primeranej sily a prijatia všetkých možných opatrení, aby boli pri vojenských operáciách ušetrení civilisti a civilné objekty," dodal Haq. Guterres odsúdil aj odpaľovanie rakiet z Gazy na Izrael, ide podľa neho rovnako o porušenie medzinárodného humanitárneho práva. Galéria fotiek (4) Raketové útoky v Pásme Gazy

Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg

Denník Haarec dnes napísal, že Izrael je ochotný rokovať o prímerí. O to sa podľa neho už snažia činitelia z Egypta, Kataru a OSN. Podľa izraelských médií by dnes mala o situácii za zatvorenými dverami rokovať na mimoriadnom zasadnutí v New Yorku Bezpečnostná rada OSN. Podľa denníka The Jerusalem Post zasadne Bezpečnostná rada tento rok kvôli izraelsko-palestínskemu konfliktu už po deviaty raz.

Podľa agentúry AFP ide o najväčšiu eskaláciu medzi palestínskymi ozbrojenými skupinami a Izraelom od augusta 2022, keď počas troch dní stretov medzi izraelskou armádou a palestínskym Islamským džihádom zomrelo päť desiatok Palestínčanov, vrátane 12 z PIJ a najmenej 19 detí. Z Pásma Gazy bolo vtedy na Izrael vypálených asi 200 rakiet, ktoré spôsobili trom ľuďom zranenia. Galéria fotiek (4) Škody napáchané po raketových útokoch v Izraeli

Zdroj: SITA/AP Photo/Ariel Schalit

Izraelská armáda začala v utorok v Pásme Gazy, ktoré od roku 2007 ovláda palestínske radikálne islamistické hnutie Hamas, operáciu nazvanú Štít a šíp. Podľa miestnych médií o nej rozhodli premiér Benjamin Netanjahu a minister obrany Joav Galant minulý týždeň po tom, ako z Pásma Gazy na izraelské územie vypálili palestínski radikáli stovku rakiet po úmrtí svojho predáka v izraelskej väzbe na následky 86-dňovej hladovky. Izraelská armáda uviedla, že sa v Pásme Gazy zameriava na infraštruktúru skupiny Islamský džihád a jej členov.

Po zabití troch členov Islamského džihádu v utorok sľúbila táto skupina, ktorú považujú za teroristickú aj USA a EÚ, pomstu. Tiež Hamas oznámil, že Izrael nesie zodpovednosť za následky tejto operácie. Dnes server The Times of Israel s odvolaním sa na izraelského vládneho činiteľa napísal, že Hamas sa do ostreľovania izraelského územia tento týždeň nezapojil. "Hamas nie je v tejto veci aktívny, hoci vydáva vyhlásenia," citoval server izraelského nemenovaného činiteľa. Podľa toho webu sa ale zdá, že sa Izrael snaží oddeliť obvinenia rôznych palestínskych ozbrojených frakcií, aby sa vyhol ďalšej eskalácii.

Obyvatelia dostali pokyn, aby sa skryly a školy sú zavreté

Obyvatelia izraelských dedín na hranici s Pásmom Gazy už v utorok dostali pokyn, aby sa uchýlili do krytov. Zatvorené boli v regióne aj dnes školy. Agentúra AFP s odvolaním sa na izraelského bezpečnostného činiteľa napísala, že na Izrael z Pásma Gazy bolo len za 45 minút odpálených viac ako 60 rakiet. Podľa webu The Times of Israel väčšinu z nich zostrelil systém protivzdušnej obrany Iron Dome (Železná kupola), izraelská televízna stanica Channel 12 ale informovala o zásahu domu v Sderote. Obete na izraelskej strane hlásené nie sú, niekoľko ľudí ale skončilo v starostlivosti zdravotníkov kvôli vážnym prejavom úzkosti.

Kvôli raketovej paľbe na oblasť Tel Avivu boli krátko pozastavené tiež prílety na Ben Gurionovo medzinárodné letisko. Podľa serveru Ynet dostalo niekoľko lietadiel pred pristátím pokyn, aby niekoľko minút krúžilo vo vzduchu vo väčšej vzdialenosti.