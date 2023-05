MIMORIADNY ONLINE Británia dodala Ukrajine zbrane s dlhým doletom: Ovplyvní to situáciu na Kryme?

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 441

16:00 Šesť ľudí utrpelo zranenia v dôsledku ruského raketového útoku na Toretsk, uviedla kancelária prezidenta Ukrajiny.

Six people were injured as a result of the Russian missile strike on Toretsk, the Office of the President of Ukraine said. pic.twitter.com/YaEU5EWxMh — NEXTA (@nexta_tv) May 11, 2023

15:00 Ruský vyšetrovací výbor čoskoro zaradí predsedu a troch sudcov ICC, ktorí vydali zatykač na Putina, na zoznam hľadaných osôb.

14:05 Fínska energetická spoločnosť Fortum odpíše celú hodnotu svojich ruských aktív, kontrolu nad ktorými minulý mesiac prevzalo Rusko. To znamená odpis aktív za takmer 2 miliardy eur. Uviedla to spoločnosť vo štvrtok, keď zverejnila výsledky za 1. kvartál. Tie prekonali očakávania trhov. Informovala o tom agentúra Reuters.

13:55 Vojna na Ukrajine a jej dôsledky pre globálnu ekonomiku, dlhové krízy v rozvojových krajinách a patová situácia čo sa týka štátneho dlhu USA, sú hlavnými bodmi trojdňových rokovaní ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk skupiny G7 v Japonsku. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a Reuters.

13:28 Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po tohtotýždňovej návšteve Kyjeva povedala, že na ňu zapôsobilo eurointegračné odhodlanie Ukrajincov. Budúca veľvyslankyňa EÚ na Ukrajine Katarína Mathernová v tejto súvislosti uviedla, že Ukrajina nezačína svoj integračný proces "od nuly", ale nadväzuje na kroky z posledných ôsmich rokov.

13:20 Británia dodala Ukrajine rakety s dlhším doletom, tak, ako to bolo predtým avizované, informujeme o tom na základe štvrtkovej správy televízie CNN a agentúry DPA. Riadené strely dlhého doletu typu Storm Shadow by mohli potenciálne zasiahnuť ciele na Ruskom anektovanom ukrajinskom polostrove Krym, uviedla americká spravodajská stanica CNN s odvolaním sa na niekoľko nemenovaných západných zdrojov. Britské ministerstvo obrany sa podľa nej nechcelo k otázke bezprostredne vyjadriť a odkázalo na plánované vyhlásenie v parlamente, ktoré sa očakáva v priebehu dňa.

12:47 Súd v Rusku vo štvrtok udelil spoločnosti Google pokutu tri milióny rubľov (vyše 36.000 eur) za neodstránenie videí z platformy YouTube, ktoré údajne šírili tzv. LGBT+ propagandu a nepravdivé informácie o špeciálnej vojenskej operácii, ako sa v Rusku musí označovať vojna voči Ukrajine. Informovala o tom agentúra Reuters.

12:45 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vo svojej najnovšej správe konštatuje, že Bielorusi sú v súvislosti s vojnou na Ukrajine vystavení novej vlne represií. V správe zverejnenej OBSE vo štvrtok vo Viedni sa píše, že terčom represií v Bielorusku po začatí vojny na Ukrajine - vo februári minulého roku - boli najmä tí, ktorí vyjadrovali svoj nesúhlas s vojnou alebo deklarovali podporu ukrajinskému ľudu.

12:42: India v uplynulom fiškálnom roku desaťnásobne zvýšila dovoz ropy z Ruska. Oznámila to vo štvrtok štátom kontrolovaná banka Bank of Baroda. V roku 2021 ruská ropa tvorila v Indii iba 2 % celkového objemu dovozov suroviny. Za 12 mesiacov do konca marca 2023 podiel vzrástol na približne 20 %. Informuje o tom správa z webovej stránky britskej stanice BBC.

12:03 Vďaka neznámym hackerom bolo možné vypočuť si prejav Zelenského v mnohých ruských mestách.

10:40 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že Ukrajina potrebuje viac času na začatie dlho očakávanej protiofenzívy proti Rusku. Okrem toho ukrajinská armáda čaká na dodanie ďalšej sľúbenej vojenskej pomoci zo Západu.

10:09 Ukrajinský dron zaútočil na zásobníky ropy v meste Klincy v ruskej Brjanskej oblasti, uviedol dnes gubernátor Alexander Bogomaz. Na mieste pracujú záchranné zložky. "V dôsledku zhozu munície bola čiastočne poškodená betónová základňa a zásobník ropných produktov," oznámil Bogomaz s tým, že útok si nevyžiadal obete na životoch.

9:42 Francúzsko vyjadrilo presvedčenie, že Čína musí zohrávať dôležitú úlohu v snahách o dosahovanie mieru a stability vo svete. Uviedla to vo štvrtok agentúra AFP, ktorá v tejto súvislosti pripomenula, že Peking sa snaží vystupovať ako mediátor pri urovnaní vojny na Ukrajine.

"Sme si vedomí dôležitosti úlohy, ktorú vo svete zastáva Čína, rovnako ako významu, ktorý môže mať pre globálny mier a stabilitu," povedala francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová na stredajšom stretnutí so svojím čínskym rezortným kolegom Čchin Kangom v Paríži.

9:27 Ruské ministerstvo obrany od začiatku tohto roka zintenzívnilo nábor väzňov pre vojnu na Ukrajine. Len v apríli rozšírilo armádne rady o10-tisíc trestancov, uviedlo dnes vo svojej pravidelnej zvodke britské ministerstvo obrany.

9:24 Ukrajinské sily v posledných dňoch vykonali pri Bachmute niekoľko úspešných protiútokov a o niečo málo postúpili, píše v hodnotení situácie na fronte americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Ukrajinský generálny štáb dnes ráno uviedol, že pri tomto východoukrajinskom meste spolu s Marjinkou stále zúria najtvrdšie boje, Rusko podľa neho však pri svojich útočných operáciách neuspelo.

9:07 Zelenskij vytvára ďalšie dve vojenské správy v Chersonskej oblasti. Prezident Volodymyr Zelenskyj vytvoril 10. mája v Chersonskej oblasti vojenskú správu obce Vynohradove a vojenskú správu mesta Skadovsk. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

8:27 Spojené štáty po prvý raz previedli milióny dolárov zhabané ruskému oligarchovi na financovanie obnovy Ukrajiny, oznámilo v stredu americké ministerstvo spravodlivosti. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

8:20 Protikorupčný fond našiel v Česku nehnuteľnosť, v ktorej žijú príbuzní šéfa hlavného ruského výrobcu riadených striel. Rodina Borisa Obnosova, generálneho riaditeľa korporácie Taktické rakety Borisa Obnosova, vlastní podľa vyšetrovania tímu Alexeja Navaľného luxusné nehnuteľnosti v Česku v hodnote viac ako 7 miliónov eur.

7:31 V ruskej Belgorodskej oblasti, ktorá susedí s Ukrajinou, údajne opäť došlo k dronovým útokom. Uviedol to v stredu na platforme Telegram gubernátor tejto oblasti Viačeslav Gladkov, informuje o tom správa stanice CNN.

6:31 Populárna americká hudobná skupina Imagine Dragons zverejnila nový videoklip k piesni Crushed, ktorý bol natočený na frontovej línii na Ukrajine, napísal list The Kyiv Independent. V klipe vystupuje mladý Ukrajinec Saša, ktorý prežil ostreľovanie svojho mesta, prišiel ale o všetko.

⚡️Imagine Dragons releases music video shot in Ukraine.



The American pop-rock band Imagine Dragons released a new music video on May 10 that was shot on the front line in Ukraine.



Photo: Screenshot taken from the music video pic.twitter.com/uT4RIW4pYs — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 10, 2023

6:29 Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v stredu výnos, ktorým v roku 2023 povoláva záložníkov ruskej armády na vojenský výcvik. Informuje o tom správa z agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na dokumenty zverejnené na webovej stránke ruskej vlády. Výcvik záloh ruských ozbrojených síl sa uskutočňuje každoročne.

6:23 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom tradičnom nočnom prejave Západ opakovane požiadal o dodanie stíhačiek. Informuje o tom správa stanice Sky News. Ukrajine dosiaľ dodali sovietske stíhačky MiG-29 len Slovensko a Poľsko. Zelenskyj pritom žiada Západ o dodanie stíhačiek celé mesiace, pripomína Sky New.

Ak budem prezidentom, túto vojnu urovnám za jeden deň, za 24 hodín, tvrdí Trump

Trump zmienenými slovami reagoval na otázku republikánskej voličky, ktorá sa ho spýtala, či podporuje vojenskú pomoc USA voči Ukrajine a tiež, ako by riešil hrozbu, ktorú predstavuje ruský prezident Vladimir Putin. "Ak budem prezidentom, túto vojnu urovnám za jeden deň, za 24 hodín," vyslovil Trump. Dodal, že by sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a tiež s Putinom. "Obaja majú slabé aj silné stránky a do 24 hodín bude táto vojna vyriešená. Skončí, bude absolútne po nej," dodal.

Exprezident USA zároveň nechcel povedať, či si želá, aby vojnu vyhralo Rusko alebo Ukrajina. "Neuvažujem v zmysle víťazstva a prehry. Rozmýšľam v zmysle, aby sa to urovnalo, aby sme prestali zabíjať všetkých tých ľudí," povedal. Na opakovanú otázku moderátorky relácie CNN dodal, že si želá, aby "všetci prestali zomierať".

"Chcem, aby Rusi aj Ukrajinci prestali zomierať," uviedol ďalej. "A to sa mi podarí do 24 hodín," dodal Trump. Keď sa ho však moderátorka Kaitlan Collinsová spýtala tretíkrát na to, kto by mal vo vojne zvíťaziť, odpovedal: "Poviem toto: Chcem, aby Európa dala viac peňazí... Majú veľa peňazí".

Trump v diskusnej relácii taktiež nechcel povedať, či považuje Putina za vojnového zločinca. Podľa Trumpa je takýto termín niečím, o čom by sa malo hovoriť "neskôr". "Ak poviete, že je vojnový zločinec, bude oveľa ťažšie dosiahnuť dohodu, ktorou by sa táto vec (vojna) zastavila," povedal s tým, že ako "vojnový zločinec" by podľa neho Putin bojoval tvrdšie, než za iných okolností s preto by sa malo o tomto termíne uvažovať neskôr. Trump sa zároveň domnieva, že "Putin spravil chybu". "Jeho chybou bolo, že tam išiel. Nikdy by tam nešiel, keby som bol prezidentom," dodal Trump, odkazujúc tak podľa CNN na ruskú inváziu na Ukrajinu.