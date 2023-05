More, pamiatky aj fantastická gastronómia: Prekvapenia Tunisu máme na dosah

Galéria fotiek (1) Zdroj: Dromedár / Michal Szentivanyi

TUNIS - Ak ste ešte nenavštívili famózny africký kontinent, mali by ste to čím skôr napraviť. Množstvo jeho krás určite ocení nejeden slovenský cestovateľ. My sme navštívili Tunisko, s ktorým sa spájajú starobylé pamiatky, more aj fantastická gastronómia. Pripravte sa na divokú kavalériu spomienok a množstvo zážitkov, ktoré len tak niekde nenájdete.