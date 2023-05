MIMORIADNY ONLINE Vagnerovci ako teroristická organizácia? Británia ich chce zaradiť do tohto zoznamu

Galéria fotiek (1) Šéf Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin číta svoje vyhlásenie stojac pred svojimi vojakmi

Zdroj: SITA/Prigozhin Press Service via AP

LONDÝN - Británia sa chystá zaradiť ruskú žoldniersku Wagnerovu skupinu do zoznamu teroristických organizácií. Napísal o tom dnes denník The Times, podľa ktorého by Londýn mohol k tomuto kroku siahnuť v poriadku týždňov. Ak by wagnerovci mali v Británii štatút teroristickej organizácie, bolo by trestné členstvo v tejto skupine, stimuly na jej podporu alebo nosenie jej znakov na verejnosti.