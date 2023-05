Izraelská armáda útočila v pásme Gazy! Na mieste hlásia dvanásť obetí

TEL AVIV - Pri izraelskom útoku na Pásmo Gazy v noci na dnes zahynulo 12 ľudí. Uviedli to palestínske úrady. Najmenej deväť z nich boli civilisti vrátane štyroch detí, píše agentúra Reuters.

Pri útoku prišli o život tiež traja vysokopostavení predstavitelia radikálnej skupiny Islamský džihád. Izraelská armáda informovala o desiatich mŕtvych. Podľa nej bol útok vedený s presnosťou a jeho cieľom bolo vedenie a infraštruktúra islamistickej organizácie.

Izrael v Pásme Gazy zaútočil na Islamský džihád

Jeden zo svedkov agentúre Reuters povedal, že počul dvojicu výbuchov na území, ktoré roky čelia izraelskej blokáde kvôli tomu, že v ňom vládne radikálne hnutie Hamas. Agentúra DPA s odvolaním sa na svedkov a palestínske zdroje uviedla, že izraelské drony zasiahli dve budovy patriace Islamskému džihádu. Obe boli ťažko poškodené a horia. Galéria fotiek (4) Po útoku Islamského džihádu v pásme Gazy hlásia 12 obetí

Útoky si podľa palestínskych zdrojov vyžiadali desať mŕtvych a desať zranených. Medzi mŕtvymi sú aj najmenej traja vysokopostavení činitelia radikálneho hnutia. Podľa Islamského džihádu, ktorý chce "pokračovať v odpore", zomreli tiež ich ženy a niekoľko detí.

Galéria fotiek (4) Po útoku Islamského džihádu v pásme Gazy hlásia 12 obetí

Útoky sa uskutočnili necelý týždeň po tom, ako na Izrael z Pásma Gazy ozbrojenci vystrelili vyše 100 rakiet v reakcii na úmrtie činiteľa Islamského džihádu, ktorý v izraelskom väzení držal 86 dní hladovku. Galéria fotiek (4) Po útoku Islamského džihádu v pásme Gazy hlásia 12 obetí

Taktiež tentoraz Izrael počíta s možnosťou odvety, a uzavrel preto podľa denníka The Jerusalem Post hraničné priechody do Gazy. Izraelčanom žijúcim blízko tohto pásma pri Stredozemnom mori nariadil, aby do stredy zostali v blízkosti krytov. Školy tu budú dnes zatvorené.