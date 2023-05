Izraelská armáda útočila v pásme Gazy! Na mieste hlásia dvanásť obetí

TEL AVIV - Pri izraelskom útoku na Pásmo Gazy v noci na dnes zahynulo 12 ľudí. Uviedli to palestínske úrady. Najmenej deväť z nich boli civilisti vrátane štyroch detí, píše agentúra Reuters.

Pri útoku prišli o život tiež traja vysokopostavení predstavitelia radikálnej skupiny Islamský džihád. Izraelská armáda informovala o desiatich mŕtvych. Podľa nej bol útok vedený s presnosťou a jeho cieľom bolo vedenie a infraštruktúra islamistickej organizácie.

Okrem 12 mŕtvych si nálety podľa palestínskych predstaviteľov vyžiadali aj 20 zranených. Podľa Islamského džihádu zahynuli okrem troch vysokopostavených členov hnutia aj ich ženy a niekoľko detí. Hnutie uviedlo, že "odpor bude pokračovať" a že nehodlá opustiť svoje pozície. Galéria fotiek (4) Po útoku Islamského džihádu v pásme Gazy hlásia 12 obetí

Zdroj: SITA/AP Photo/Fatima Shbair

Podľa izraelskej armády bol útok, do ktorého sa zapojilo na 40 lietadiel, vedený "profesionálne a s presnosťou". Okrem vedenia skupiny cielil aj na vojenskú infraštruktúru a zariadenie na výrobu zbraní islamistickej skupiny. "Sme si vedomí niektorých vedľajších škôd," uviedol hovorca izraelskej armády, podľa ktorého sa situácia ešte len vyjasní. Izraelská armáda sa teraz tiež domnieva, že útokom dosiahla svoje ciele.

Jeden zo svedkov agentúre Reuters povedal, že počul v Pásme Gazy dvojicu výbuchov. Toto územie roky čelí izraelskej blokáde kvôli tomu, že v ňom vládne radikálne hnutie Hamas. Agentúra DPA s odvolaním sa na svedkov a palestínske zdroje uviedla, že izraelské drony zasiahli dve budovy patriace Islamskému džihádu. Obe boli ťažko poškodené a horia. Galéria fotiek (4) Po útoku Islamského džihádu v pásme Gazy hlásia 12 obetí

Zdroj: SITA/AP Photo/Fatima Shbair

Útoky sa uskutočnili necelý týždeň po tom, ako na Izrael z Pásma Gazy ozbrojenci vystrelili vyše 100 rakiet v reakcii na úmrtie činiteľa Islamského džihádu, ktorý v izraelskom väzení držal 86 dní hladovku.

Izrael počíta s možnosťou odvety, a uzavrel preto podľa agentúry Reuters hraničné priechody do Gazy. Izraelčanom žijúcim blízko tohto pásma pri Stredozemnom mori nariadil, aby do štvrtkového večera zostali v blízkosti krytov. Školy tu budú podľa izraelskej tlače dnes zatvorené.

Izrael v Pásme Gazy zaútočil na Islamský džihád

Jeden zo svedkov agentúre Reuters povedal, že počul dvojicu výbuchov na území, ktoré roky čelia izraelskej blokáde kvôli tomu, že v ňom vládne radikálne hnutie Hamas. Agentúra DPA s odvolaním sa na svedkov a palestínske zdroje uviedla, že izraelské drony zasiahli dve budovy patriace Islamskému džihádu. Obe boli ťažko poškodené a horia. Galéria fotiek (4) Po útoku Islamského džihádu v pásme Gazy hlásia 12 obetí

Zdroj: SITA/AP Photo/Fatima Shbair

Útoky si podľa palestínskych zdrojov vyžiadali desať mŕtvych a desať zranených. Medzi mŕtvymi sú aj najmenej traja vysokopostavení činitelia radikálneho hnutia. Podľa Islamského džihádu, ktorý chce "pokračovať v odpore", zomreli tiež ich ženy a niekoľko detí.

Taktiež tentoraz Izrael počíta s možnosťou odvety, a uzavrel preto podľa denníka The Jerusalem Post hraničné priechody do Gazy. Izraelčanom žijúcim blízko tohto pásma pri Stredozemnom mori nariadil, aby do stredy zostali v blízkosti krytov. Školy tu budú dnes zatvorené.