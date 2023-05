MIMORIADNY ONLINE Ovládnutie Bachmutu už zrejme nie je pre Moskvu takou prioritou: Sústreďovať sa má na očakávaný ukrajinský protiútok

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 436

Roman Mikulec rokoval na Ukrajine o ďalšej spolupráci a pomoci

Ministri sa osobne stretli niekoľko týždňov po spoločnom telefonáte. Mikulec Klymenka podrobne informoval o zvládaní mimoriadnej situácie vyhlásenej vo februári 2022 na Slovensku a výzvach, ktorým SR čelila, odkedy Rusko zaútočilo na Ukrajinu. "Na Ukrajine som sa stretol s pokorou, vďačnosťou, víziou a odhodlaním bojovať a chrániť svoj národ. Tím ukrajinského ministerstva vnútra bol vďačný za to, čo všetko Slovensko pre Ukrajincov od vypuknutia vojny urobilo, a rokovali sme o ďalších potrebách a spolupráci," uviedol šéf slovenského rezortu vnútra.

Galéria fotiek (3) Roman Mikulec

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ukrajinská strana požiadala o spoluprácu pri vybavovaní dokladov pre ukrajinských občanov, ktorí dočasne žijú v SR. Mikulec priblížil, že proces vybavenia dokladu bude trvať približne mesiac. "V Bratislave a Košiciach na mobilných pracoviskách ukrajinského konzulátu sa odoberú vzorky na biometriu. Samotný doklad sa vyhotoví v Kyjeve a následne zašle na miesto aktuálneho bydliska Ukrajinca, ktorý o vydanie dokladu na Slovensku požiadal, alebo na konzulárny úrad Ukrajiny na Slovensku," vysvetlil minister. Klymenko sa zaujímal aj o informácie týkajúce sa integrácie Ukrajincov na Slovensku a detí.

Riaditeľ Migračného úradu MV SR Ján Orlovský uviedol, že v SR evidujeme približne 11.000 detí a dospievajúcich, ktorí sú zapojení do školského procesu. "Na našom území je ich pritom odhadom viac ako 20.000, čo znamená, že väčšia časť ukrajinských detí aj naďalej absolvuje online vyučovanie na Ukrajine," objasnil na rokovaní. Ukrajinská strana tiež poukázala na potrebu odmínovania na územiach, kde už neprebiehajú boje. Ministri hovorili aj o zintenzívnení spolupráce v boji proti organizovanej trestnej činnosti, najmä v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine.



Ovládnutie Bachmutu už zrejme nie je pre Moskvu takou prioritou

Do potenciálne zložitej situácie to podľa neho stavia ruskú žoldniersku Wagnerovu (v prepise z ruštiny Vagnerovu) skupinu, ktorá sa na mnohomesačných bojoch o Bachmut z veľkej časti podieľala. Šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin v uplynulých dňoch zverejnil niekoľko videí, v ktorých tvrdil, že jeho skupina k 10. máju od Bachmutu stiahne svoje jednotky do tylových táborov a pozícia odovzdá ruskému ministerstvu obrany. Znovu v nich tiež kritizoval vedenie ruskej armády i ministerstva obrany.

Galéria fotiek (3) Vágnerovci sa sťahujú z Bachmutu

Zdroj: Facebook/Echo24.cz

ISW si všíma Prigožinove "hmatateľné zúfalstvo" aj "viditeľné hnevy" v jeho posolstvách, ktoré podľa neho naznačujú, že ruské ministerstvo obrany "upozadilo Bachmut a presunulo operačnú pozornosť na bojisku inam spôsobom, ktorý môže vážne ohroziť schopnosť Wagnerovej skupiny účinne pôsobiť. "Zmene priorít podľa amerického inštitútu nasvedčuje aj to, že ruské sily až na veľmi obmedzené výnimky prestali s útočnými akciami na bojisku, čo pravdepodobne ukazuje na "prechod do obrany". Za nejasné ISW považuje, či sa Prigožin naozaj chce z Bachmutu stiahnuť, alebo sa len svojimi vyhláseniami snaží zvýšiť tlak na ruské ministerstvo obrany, aby jeho skupine poskytovalo väčšiu pomoc, predovšetkým vo forme delostreleckých granátov.