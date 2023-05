Európska únia aj Slovenské republika podporujú predĺženie čiernomorskej obilnej iniciatívy

BRUSEL - Krajiny EÚ podporujú opätovné predĺženie čiernomorskej obilnej iniciatívy. V rozhovore pre spravodajcu TASR to vo štvrtok v Bruseli uviedla štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci - segment rozvojová politika.

Brocková uviedla, že Rada ministrov sa intenzívne venovala globálnym dopadom vojny na Ukrajine. Hosťom diplomatov EÚ bola generálna tajomníčka Konferencie OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD) Rebecca Greenspanová. "Bola to dobre načasovaná návšteva. Z Bruselu odchádza do Moskvy a je to jedna z hlavných aktérok pri rokovaniach o čiernomorskej obilnej iniciatíve. Všetci sme vyjadrili podporu týmto rokovaniam a veríme, že čiernomorská iniciatíva bude predĺžená," uviedla Brocková s odkazom na iniciatívu, ktorú vlani v júli pomohli sprostredkovať Turecko a OSN, a ktorá aj napriek vojne umožňuje čiastočný vývoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov na svetové trhy.

Rusko v marci tohto roku súhlasilo s predĺžením iniciatívy po dobu 60 dní, do polovice mája. Brocková za Slovensko predstavila tri body. Ten prvý sa týka pokračovania čiernomorskej iniciatívy, zároveň s tým však treba hľadať aj iné doplňujúce nástroje, ktoré má EÚ k dispozícii. Napríklad koridory solidarity pre vývoz ukrajinského obilia. Upozornila tiež, že okrem krátkodobých priorít EÚ musí venovať pozornosť aj znižovaniu závislosti krajín tretieho sveta a pomáhať budovať kapacity "globálneho juhu" na to, aby táto oblasť bola sebestačnejšia pri produkcii potravín a v energetickej nezávislosti.

Európska investičná banka bude veľmi dôležitá aj po skončení vojny

Do tretice sa vyslovila za to, aby EÚ aj naďalej prehlbovala strategickú komunikáciu s krajinami tretieho sveta, čo znamená zápasiť so šírením ruských naratívov a vysvetľovať dôvody vojny na Ukrajine a situáciu s tým vzniknutú v oblasti celosvetovej potravinovej bezpečnosti, energetiky a migrácie. Diplomati v Bruseli rokovali aj s predsedom Európskej investičnej banky (EIB) Wernerom Hoyerom. "EIB je konkrétnym nástrojom, ktorý EÚ má, aby sa mohla cez rôzne projekty angažovať v tretích krajinách. Táto banka je veľmi aktívna aj na Ukrajine pri poskytovaní okamžitej pomoci na opravu zničenej kritickej infraštruktúry," vysvetlila Brocková.

Podľa jej slov EIB bude veľmi dôležitá aj po skončení vojny pri strednodobej rekonštrukcii Ukrajiny. Brocková upozornila aj na význam blížiacej sa júnovej konferencie v Londýne, ktorá má zhodnotiť stav súčasnej pomoci pre Ukrajinu a zmobilizovať zdroje zo súkromného sektora pre okamžité potreby Ukrajiny a strednodobé rekonštrukčné plány. Rada ministrov sa sústredila aj na otázku rekonštrukcie rozvojových bánk vo svete, a to z pohľadu ich kapitálovej sily, aby boli schopné poskytovať podporu krajinám tretieho sveta v ich boji s klimatickými zmenami a novými globálnymi výzvami.