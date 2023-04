MIMORIADNY ONLINE Útok dronmi na Kryme! Ukrajinské ozbrojené sily sa pripravujú na plánovanú protiofenzívu Kyjeva

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 430

13:45 Útok dronu na ropný sklad v Sevastopole je jedným z prvkov prípravy na protiofenzívu, povedala Natalja Gumeňuková, hovorkyňa južného operačného veliteľstva ozbrojených síl Ukrajiny.

“This is preparation for the broad, full-scale offensive that everyone has been expecting," according to the spokesperson of Ukraine's Armed Forces' Southern Command.https://t.co/mleMM6tcGs — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2023

Útok dronmi, ku ktorému došlo v sobotu na Moskvou anektovanom ukrajinskom polostrove Krym, bol podľa ukrajinskej armády prípravou na plánovanú protiofenzívu Kyjeva, uviedli v nedeľu ukrajinské ozbrojené sily.

"Infiltrácia do logistiky nepriateľa je jednou z prípravných prvkov rozsiahlych aktívnych akcií našich obranných síl, o ktorých už dlhší čas hovoríme," uviedla hovorkyňa južného velenia ukrajinskej armády Natalija Humeniuková v nedeľu v televíznom vysielaní. "A táto práca je prípravou na rozsiahlu ofenzívu, na ktorú všetci čakajú," dodala.

The drone strike on an oil depot in #Sevastopol is one of the elements of preparation for a counteroffensive, said Natalya Gumenyuk, spokeswoman for the South Operational Command of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/WJAcYTLmy2 — NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2023

13:30 Nemecko odovzdalo druhý protilietadlový raketový systém IRIS-T Ukrajine.

12:30 Námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrij Meľnyk označil možnosť, že by Čína prevzala v súvislosti s vojnou na Ukrajine úlohu mediátora, za "nie nerealistickú". Reagoval tak na nedávny telefonický rozhovor medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. V nedeľu to uviedla agentúra DPA.

"Samozrejme, že Čína bude i naďalej obhajovať svoje záujmy. Verím však, že spravodlivé a mierové riešenie a ukončenie násilností sú v súlade so záujmami Pekingu viac, než toto rozsiahle a nekonečné zemetrasenie svetového poriadku," vyhlásil Meľnyk. Telefonát Zelenského so Si Ťin-pchingom, ktorý bol vôbec prvým osobným rozhovorom oboch lídrov od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu, je podľa Meľnyka "veľkým krokom k posilneniu vzťahov medzi Ukrajinou a Čínou a tiež k ukončeniu ruskej agresie".

11:30 Počet obetí po nočnom ostreľovaní obce Suzemka v Brjanskej oblasti v Rusku sa zvýšil na štyroch.

The death toll after the night shelling of the village of Suzemka in the #Bryansk region, #Russia increased to four. pic.twitter.com/5ThAFCqihQ — NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2023

11:00 V ruske štátnej televízii "experti" diskutujú o tom, že škótski teroristi by mali byť vycvičení v Rusku, aby zabránili Spojenému kráľovstvu pripravovať ukrajinských vojakov.

On #Russian state TV, "experts" discuss that Scottish terrorists should be trained in Russia in order to stop the #UnitedKingdom from preparing #Ukrainian soldiers. pic.twitter.com/7QrmiVjdif — NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2023

10:30 Ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva: Ruskí velitelia pravdepodobne začnú s novou metódou trestania vojakov.

⚡️UK Defense Ministry: Russian commanders likely start new method of punishing soldiers.



Russian commanders have recently started punishing “breaches in discipline” by detaining them in so-called “zindans,” or “improvised cells consisting of holes in the ground covered with a… pic.twitter.com/7A2T9CvclK — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2023

Ruskí velitelia nedávno začali trestať „porušenie disciplíny“ tým, že ich zadržiavali v takzvaných „zindanoch“ alebo „improvizovaných celách pozostávajúcich z dier v zemi pokrytých kovovou mriežkou,“ uviedlo vo svojej najnovšej aktualizácii ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva.

9:45 Dnes ráno ruskí útočníci ostreľovali mesto Kupiansk, charkovská oblasť.

⚡️Russia shells downtown Kupiansk in Kharkiv Oblast.



Russian troops shelled the downtown area of Kupiansk, Kharkiv Oblast, with multiple launch rocket systems (MLRS) at around 6:45 a.m. on April 30.



No casualties have been reported.



📷: Kharkiv Oblast Governor Oleh Syniehubov. pic.twitter.com/w4GT6H8mgd — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2023

9:30 Kľúčová zásobovacia trasa vedúca do bojmi zničeného východoukrajinského mesta Bachmut zostáva naďalej pod kontrolou Kyjeva, uviedla v sobotu prostredníctvom svojho hovorcu ukrajinská armáda.

Vyjadrenie ozbrojených síl Ukrajiny prišlo v čase, keď šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin pohrozil stiahnutím časti svojich vojakov z Bachmutu v prípade, že im Moskva nepošle ďalšiu muníciu. Ruské jednotky sa už desať mesiacov pokúšajú preraziť si cestu k ruinám, ktoré zostali z tohto priemyselného mesta s kedysi 70.000 obyvateľmi. Kyjev sa zaviazal ubrániť Bachmut, ktorý Rusko považuje za odrazový mostík pre útoky na ďalšie ukrajinské mestá.

9:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mal pri sebe zbraň a spolu so svojimi najbližšími spolupracovníkmi by bol bojoval až do konca v prípade, že by Rusi na začiatku vojny vtrhli do jeho sídla v hlavnom meste Kyjev. Zelenskyj to uviedol v rozhovore pre televíznu stanicu 1+1, ktorý zverejnili v sobotu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/Volodymyr Zelenskyj

"Viem strieľať. Dokážete si predstaviť titulok: 'Prezidenta Ukrajiny zajali Rusi?' To je potupa. Domnievam sa, že by to bola potupa," povedal Zelenskyj. Jednotky ruskej tajnej služby sa podľa ukrajinských predstaviteľov v prvých dňoch po začiatku invázie na Ukrajinu (24. februára 2022) pokúsili preniknúť do Kyjeva. Boli však porazené a nepodarilo sa im dostať na Bankovú ulicu v centre hlavného mesta, kde sídla kancelárie ukrajinského prezidenta.

8:30 Ruské sily ostreľovali Dnepropetrovskú oblasť. Najmenej sedem súkromných rezidencií bolo poškodených v meste Nikopol po tom, čo Rusko v noci na 30. apríla delostrelectvo zaútočilo na Dnepropetrovskú oblasť, informoval regionálny guvernér Serhij Lysak v Telegrame.

⚡️Russian forces shell Dnipropetrovsk Oblast.



At least seven private residences were damaged in the city of Nikopol after Russia targeted Dnipropetrovsk Oblast overnight on April 30 with artillery, regional governor Serhii Lysak reported on Telegram.



Photo: Serhii… pic.twitter.com/LGlagrl5ym — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2023

8:00 Následky ruského ostreľovania Khersonu.

7:30 Ruská štátna televízia ukázala video zbombardovanej výškovej budovy v Umani a tvrdila, že ide o budovu v Donbase, ktorú ostreľovala armáda Ukrajiny.

#Russian state TV showed a video of the bombed-out high-rise building in #Uman and claimed it is a building in #Donbas shelled by the Army of #Ukraine. pic.twitter.com/GFQoXdtLpw — NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2023

7:00 Ruská agresia zanechala svoje stopy v Zatoke, regióne Odesa.

6:40 Český prezident Petr Pavel podpísal jedno zo samohybných zbraní, ktoré jeho krajina dodáva Ukrajine, so slovami „Rusi, choďte domov, kým nebude neskoro“.

#Czech President Petr #Pavel signed one of the self-propelled guns his country supplies to #Ukraine with the words "Russians, go home before it's too late". pic.twitter.com/KgXNRHVybg — NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2023

6:30 Dôležité kroky pre tribunál o ruskej agresii budú nasledovať v máji, povedal Zelenskyj "Pripravujeme niekoľko dôležitých, silných krokov na väčšiu konsolidáciu partnerov a viac energie na vytvorenie tribunálu pre zločin ruskej agresie," povedal ukrajinský prezident vo večernom video prejave. "Urýchliť porážku teroristického štátu," dodal.

Important steps for the tribunal on Russian aggression will follow in May, Zelenskyy said



"We are preparing some important, powerful steps to consolidate partners more and give more energy to create a tribunal for the crime of Russian aggression," Ukrainian president said in an… pic.twitter.com/pHWuRK0Try — NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2023

Uviedol, že sa pripravujú aj nové rozhodnutia o sankciách voči jednotlivcom a spoločnostiam pracujúcim pre ruský vojensko-priemyselný komplex, voči zahraničným subjektom, ktorých dodávky pomáhajú Rusku predĺžiť agresiu.

6:20 Dánsko vyčlení 1 miliardu eur na obnovu Ukrajiny, uviedol dánsky minister zahraničných vecí Lars Løkke Rasmussen.

Denmark will allocate 1 billion euros for the reconstruction of Ukraine, said Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen. pic.twitter.com/9gFZdyyK4z — NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2023

6:10 Spojené kráľovstvo chce v rámci špeciálneho fondu nakúpiť pre Ukrajinu rakety dlhého doletu a moderné zbrane, píše Defence24. Predpokladá sa, že prioritou bude nákup rakiet s doletom do 300 km.

The UK wants to buy long-range missiles and modern weapons for Ukraine as part of a special fund, writes Defence24.



The purchase of missiles with a range of up to 300 km is expected to be a priority. pic.twitter.com/heZBI0b3qy — NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2023

6:00 Prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá je momentálne na návšteve Ukrajiny spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom, v sobotu na Facebooku uviedla, že na všetkých miestach, ktoré navštívila, počúvala hlavne slová vďaky a pri každom stretnutí si všimla odhodlanie Ukrajincov ubrániť svoju vlasť a vrátiť sa k normálnemu životu v mieri.

VIDEO Prezidentka SR Zuzana Čaputová na návšteve obce Jahidne, kde si pozrela zničenú školu a kde boli väznení obyvatelia

"V Černihivskej oblasti, ktorá hraničí s Bieloruskom aj s Ruskom, som videla miesta, cez ktoré prešli okupanti a vypočula si svedectvá o utrpení tých, ktorí prežili. Pamätníci v Novoselivke rozsah bombardovania prirovnávali k tomu, ktoré zažili cez druhú svetovú vojnu," napísala Čaputová.

Na všetkých miestach na Ukrajine som počúvala hlavne slová vďaky. Nám, vám, všetkým, ktorým osudy našich susedov nie sú... Posted by Zuzana Čaputová on Saturday, April 29, 2023

Ukrajinský útok na dedinu v prihraničnej oblasti zabil dvoch ľudí

"Podľa predbežných údajov bola jedna obytná budova úplne zničená a ďalšie dva domy boli zničené čiastočne," uviedol Bogomaz na sociálnej sieti Telegram. Ako poznamenala AFP, útok na túto ruskú dedinu v prihraničnej oblasti prišiel po tom, čo Moskva tento týždeň obnovila raketové útoky na mestá v Ukrajine. Piatkový útok na mesto Umaň si vyžiadal najmenej 23 životov. Moskvou dosadení predstavitelia na východe Ukrajiny tiež informovali, že ukrajinské ostreľovanie zabilo v meste Doneck deväť ľudí.