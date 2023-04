MIMORIADNY ONLINE Čaputová a Pavel strávili noc na Ukrajine: Nova Kachovka čelí intenzívnemu ostreľovaniu

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 429

ONLINE

Načítať nové správy

14:02 Ruská okupačná správa v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny v sobotu uviedla, že mesto Nova Kachovka sa ocitlo pod "intenzívnou delostreleckou paľbou" zo strany ukrajinských jednotiek, informuje TASR na základe správy agentúry AFP. V dôsledku paľby boli v meste údajne prerušené aj dodávky elektriny.

"Nova Kachovka a okolité osady v okolí okresu sú vystavené veľmi intenzívnej delostreleckej paľbe ozbrojených síl Ukrajiny," uviedli Ruskom dosadené úrady na platforme Telegram. Ostreľovanie podľa nich zanechalo mesto "bez prúdu".

13:56 Rozsiahly požiar skladu paliva v prístavnom meste Sevastopol na Ruskom anektovanom Krymskom polostrove sa v sobotu podarilo po niekoľkých hodinách uhasiť, uviedol Moskvou dosadený tamojší gubernátor Michail Razvožajev. TASR informuje na základe správy denníka The Guardian. "Otvorený oheň bol uhasený na ploche tisíc metrov štvorcových," napísal Razvožajev na platforme Telegram. Predtým tiež uviedol, že rozsiahly požiar si nevyžiadal zranenia.

13:29 Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v sobotu v rámci svojej návštevy Ukrajiny stretla s ukrajinským generálnym prokurátorom Andrijom Kostinom a od predstaviteliek ukrajinského verejného sektora si prevzala ocenenia, informuje TASR.

13:14 Poľsko v sobotu oznámilo, že obsadilo budovu strednej školy blízko ruskej ambasády v hlavnom meste Varšava, určenej pre deti diplomatov. Ruský veľvyslanec v Poľsku Sergej Andrejev označil tento krok za "nelegálny", informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

12:00 Z uniknutého interného posudku ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI) vyplýva, že jej vlaňajšia kontroverzná správa, ktorá obvinila Ukrajinu z nezákonného ohrozovania občanov umiestnením svojich ozbrojených síl v civilných oblastiach, obsahovala závažné nedostatky. TASR správu prevzala z denníka The Guardian, ktorý o tom informoval v sobotu.

11:28 Akékoľvek obmedzenie dovozu ukrajinského obilia do krajín Európskej únie je "zásadne neprijateľné". Uviedlo to dnes ukrajinské ministerstvo zahraničia v nóte zaslanej diplomatickým zástupcom EÚ a Poľska v Kyjeve, napísala agentúra Reuters. Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Slovensko čelia protestom domácich farmárov, ktorí dovoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov považujú za príčinu vlastných problémov s odbytom. Európska komisia im sľúbila podporu.

11:22 Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok v rámci svojej návštevy Ukrajiny navštívila i centrum pre sexuálne zneužívané a týrané ženy, na ktorého činnosť prispelo i Slovensko. Prezidentka podotkla, že mnohé z klientok centra sú obete sexuálnych vojnových zločinov spáchaných ruskými vojakmi, informuje TASR.

10:55 Český prezident Petr Pavel, ktorý pokračuje v návšteve Ukrajiny, sa dnes v meste Dnipro na východe krajiny stretol s oblastným šéfom Serhijom Lysakom. Rokovali spolu najmä o českej pomoci určenej Dnepropetrovskej oblasti. Česko má podľa prezidenta pripravený rad projektov, ktoré môžu začať veľmi skoro. Lysak poďakoval Česku za rozhodnutie pomáhať Dnepropetrovskej oblasti a ocenil okrem iného humanitárnu podporu.

9:39 Jasným posolstvom spoločnej deklarácie prezidentov Ukrajiny, Česka a Slovenska je podpora suverénneho práva Ukrajiny rozhodovať o vlastnej budúcnosti a zvoliť si vlastné bezpečnostné opatrenia, uviedol v sobotu na sociálnej sieti Facebook český prezident Petr Pavel, ktorý je spolu s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou na návšteve Ukrajiny.

9:00 Ruské invázne sily sa naďalej sústreďujú na útočné operácie v mestách Lyman, Bachmut, Avdijivka a Marjinka v Doneckej oblasti, uviedol dnes ráno ukrajinský generálny štáb v pravidelnej situačnej správe. Rusi tam podľa neho za posledný deň podnikli 48 útokov. "Epicentrom bojov je Bachmut a Marjinka a naši vojaci statočne držia obranu," tvrdí štáb.

8:36 Do vyšetrovania ruských vojnových zločinov na Ukrajine sa zapojili už aj dvaja českí policajní experti z Kriminalistického ústavu českej polície. Na Ukrajine budú pracovať najmenej do začiatku júna, informoval v sobotu český server Novinky.cz s odvolaním sa na dôveryhodný zdroj denníka Právo.

7:37 Palivovú nádrž v prístavnom meste Sevastopol na Ruskom anektovanom ukrajinskom polostrove Krym zachvátil požiar pravdepodobne v dôsledku útoku dronom, napísal v sobotu v skorých ranných hodinách na platforme Telegram Moskvou dosadený tamojší gubernátor Michail Razvožajev. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.

7:25 Český prezident Petr Pavel dnes pokračuje v návšteve Ukrajiny. Jeho program na dnešný deň však z bezpečnostných dôvodov nebol zverejnený. Česká hlava štátu pricestovala do krajiny, ktorá sa už viac ako rok bráni ruskej vojenskej agresii, v piatok ráno spoločne so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou vlakom z Poľska. V Kyjeve okrem iného rokovali so svojim ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským.

6:39 Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba prijal v piatok v juhoukrajinskom prístavnom meste Odesa svojich rezortných kolegov zo štyroch severských a troch pobaltských krajín. Opätovne pritom apeloval na dodanie amerických stíhačiek Ukrajine. TASR o tom píše na základe správy agentúry AP.

Galéria fotiek (5) Dmytro Kuleba v Odese

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Kravchenko

6:26 Šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v rozhovore s ruským vojnovým blogerom povedal, že táto skupina by čoskoro mohla prestať existovať. Informuje o tom agentúra Reuters s tým, že hoci bol rozhovor zverejnený v piatok, nebolo bezprostredne zrejmé, kedy sa Prigožin takto vyjadril ani to, či hovoril vážne.

6:00 Ruský prezident Vladimir Putin podpísal zákony, ktoré sprísňujú väzenské tresty udeľované za vlastizradu, sabotáž či terorizmus. Znenie týchto zákonov bolo zverejnené v piatok, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Ruský útok v meste Umaň má už 23 obetí: Zelenskyj žiada Západ o zbrane

"Iba absolútne zlo môže rozpútať takýto teror voči Ukrajine," povedal ukrajinský prezident na margo piatkových ruských raketových útokov na území Ukrajiny. Dodal, že je rád, že Európa je jednotná v otázke potrestania zodpovedných.

Jeden zo zmienených útokov zasiahol nadránom v meste Umaň deväťposchodový bytový dom, pričom zahynulo najmenej 23 ľudí. Ďalší útok zasiahol dom v meste Dnipro, taktiež v strednej Ukrajine. Pri tomto útoku zomrela mladá žena a jej trojročné dieťa. Zelenskyj poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na záchranných operáciách a vyjadril sústrasť pozostalým.

Galéria fotiek (5) Donetský región po ostreľovaní

Zdroj: SITA

Ukrajinský prezident zároveň v súvislosti s piatkovými útokmi požiadal Západ o viac zbraní na obranu svojej krajiny. "Protivzdušná obrana, moderné letectvo, bez ktorého nie je možná účinná protivzdušná obrana, delostrelectvo, obrnené vozidlá. Všetko to, čo je potrebné na zaistenie bezpečnosti našich miest, našich dedín, vo vnútrozemí aj na frontovej línii," vymenoval potreby svojej krajiny.

Zelenskyj poskytol ďalšie podrobnosti o telefonáte s čínskym prezidentom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poskytol v piatok ďalšie podrobnosti o svojom nedávnom telefonáte s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorý bol vôbec prvým osobným rozhovorom oboch lídrov od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.

Počas telefonátu sa Zelenskyj a Si rozprávali o územnej celistvosti Ukrajiny "vrátane Ruskom anektovaného Krymského polostrova". Hovorili tiež o Charte OSN, priblížil ukrajinský líder dva dni po telefonáte na tlačovej konferencii v Kyjeve. "Počuli sme (že Čína) rešpektuje všetky tieto princípy," povedal Zelenskyj. Dodal však, že nepadla zmienka o recipročných návštevách s Pekingom. Zelenskyj tiež informoval, že vyzval čínskeho prezidenta, aby ovplyvnil Moskvu vo veci návratu ukrajinských vojnových zajatcov a približne 20.000 "unesených" detí.

"Otvorene hovorím, že v tejto chvíli iba Ukrajina pomáha Ukrajine s návratom našich detí," posťažoval sa Zelenskyj. Snahu vyvíja aj Organizácia Spojených národov (OSN), ale so slabými výsledkami, dodal s tým, že práve preto požiadal o pomoc Si Ťin-pchinga.