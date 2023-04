Úmrtia na KORONAVÍRUS klesli tento rok o 95 percent: WHO stále varuje na jeho výskyt

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu oznámila, že úmrtia na ochorenie COVID-19 klesli od začiatku tohto roka o 95 percent - ale varovala, že koronavírus stále koluje. Informuje o tom správa z tlačovej agentúry AFP.

WHO uviedla, že covid tu zostane a krajiny sa musia naučiť, ako zvládať jeho nenaliehavé následky, vrátane postcovidového stavu (syndrómu) čiže dlhého covidu - a to popri iných infekčných chorobách. "Sme veľmi povzbudení neustálym poklesom v hlásených úmrtiach na COVID-19, ktoré od začiatku tohto roka klesli o 95 percent," povedal na tlačovej konferencii šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Archívne video: Hlas-SD si pripomenul obete covidu: Slovensko má druhú najvyššiu nadúmrtnosť v EÚ

"Niektoré krajiny však zaznamenávajú nárast a za posledné štyri týždne podľahlo tejto chorobe 14.000 ľudí," dodal. "A po objavení nového variantu XBB.1.16 vidíme, že koronavírus sa stále mení a stále môže spôsobiť nové vlny ochorení a úmrtí," upozornil Tedros. Maria Van Kerkhoveová, technická riaditeľka WHO pre COVID-19, povedala, že subvarianty XBB teraz celosvetovo prevládajú.

Tieto subvarianty majú "výhodu" v tom, že sa viac šíria, a ukazuje sa, že unikajú imunite človeka. To znamená, že ľudia sa môžu znovu nakaziť napriek tomu, že sú zaočkovaní alebo predtým nákazu prekonali.

Van Kerkhoveová odporúča sledovať koronavírus testovaním

Van Kerkhoveová vyzvala na zvýšené sledovanie koronavírusu prostredníctvom testovania, "aby sme mohli monitorovať samotný koronavírus a následne pochopiť, čo každá z týchto mutácií vlastne znamená". Tieto poznatky sa môžu potom využiť pri tvorbe a zložení vakcín a aj pri informovaných rozhodnutiach o zvládaní koronavírusu, dodala odborníčka.

Tedros zopakoval, že WHO stále dúfa, že odvolá stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC), ktorý bol vyhlásený v januári 2020 v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Komisia, ktorá mu na túto tému radí, sa má zísť na budúci mesiac na svojom pravidelnom štvrťročnom zasadnutí.

Dlhodobú starostlivosť budú potrebovať stámilióny ľudí

Šéf WHO tiež povedal, že odhadom jeden z desiatich prípadov nákazy viedol k dlhému covidu, takže dlhodobú starostlivosť budú potrebovať stámilióny ľudí. Tedros tiež informoval, že pandémia covidu narušila iné vakcinačné programy, pričom približne 67 miliónov detí nedostalo v rokoch 2019 až 2021 aspoň jednu dávku. Po desaťročí zastaveného napredovania sa miera zaočkovania podľa Tedrosa vrátila tam, kde bola v roku 2008. To viedlo k nárastu výskytu osýpok, záškrtu, detskej obrny a žltej zimnice.