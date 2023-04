MIMORIADNY ONLINE Rusko zničilo dôležitý most Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny: Výrazne to ovplyvní poskytovanie služieb tamojším obyvateľom

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 427

20:00 Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vo štvrtok opäť žiadal spojencov o dodanie stíhačiek F-16, ktoré podľa neho Rusko skôr odradia, ako vyprovokujú.

Galéria fotiek (7) Zdroj: TASR/Fabrizio Bensch/Pool via AP

"Typy zbraní, o ktorých nám bolo povedané, že 'vyprovokujú Rusko k eskalácii', ak budú dodané na Ukrajinu, no nevyprovokovali – delostrelectvo, systém MLRS, protivzdušná obrana, tanky, rakety dlhého doletu," napísal Kuleba na sociálnej sieti. Iné to nebude ani v prípade moderných západných stíhačiek. "Je čas urobiť tento krok," dodal.

19:00 Rusko zničilo most v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny, uviedol vo štvrtok oblastný gubernátor Viačeslav Čaus.Čaus do telefónu povedal, že ruské ostreľovanie ťažkými zbraňami zničilo most cez rieku Sudosť. Spájal dediny Muravi a Hremiač neďaleko mesta Novhorod-Siverskyj približne 45 kilometrov od hranice s Ruskom.

Šéf vojenskej administratívy okresu Novhorod-Siverskyj, Serhij Serhijenko, uviedol: "Mosty ponad rieky v okrese sú ostreľované už niekoľko týždňov. To znemožňuje poskytovanie služieb obyvateľom v obvyklom rozsahu: dovážanie potravín a iných potrieb. A obmedzuje to pohyb ústredných samosprávnych orgánov."

18:50 Moldavská prezidentka Maia Sanduová vo štvrtok opätovne obvinila Rusko zo zasahovania do vnútorných záležitostí Moldavska. Moldavsko zakázalo tento týždeň vycestovať do poloautonómneho Gagauzska delegácii vedenej najvyšším predstaviteľom ruskej Tatárskej republiky Rustamom Minnichanovom.

Galéria fotiek (7) Moldavská prezidentka Maia Sanduová

Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Bandic

"Vidíme otvorené zasahovanie, (Minnichanov) smeroval do Gagauzska, aby podporil jedného z volebných kandidátov," povedala Sanduová. "Žiaľ, mnohí z tamojších kandidátov sú agentmi Ruska, a nie politici, ktorí chcú pracovať pre dobro gagauzského ľudu." "Rusko nerešpektuje a nikdy nerešpektovalo našu suverenitu a nezávislosť. Teraz sa Moskva snaží destabilizovať situáciu v Moldavsku, aby zabránila nášmu európskemu smerovaniu, aby vyvolala chaos," povedala Sanduová.

18:30 Súd v Osle vo štvrtok odsúdil na 14 dní väzenia za výtržníctvo a nosenie vzduchovej zbrane na verejnosti bývalého člena ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny, ktorý požiadal o azyl v Nórsku. V prípade napadnutia policajta počas zatýkania však súd zbavil Andreja Medvedeva viny, uviedol jeho právnik Brynjulf Risnes. "Je veľmi dobré, že bol zbavený toho najzávažnejšieho obvinenia," uviedol pre nórsky denník Dagbladet.

Medvedeva zatkla polícia vo februári pre bitku v bare v Osle. Rus priznal, že pri zatýkaní kládol odpor a že si odpľul, keď mu dávali putá. Poprel však, že by policajtov kopal, uviedol jeho právnik. Bývalý ruský žoldnier sa tiež priznal, že v marci si priniesol do baru na predmestí Osla vzduchovú zbraň. Medvedev utiekol z Ruska do Nórska začiatkom roka, keď nelegálne prekročil rusko-nórske hranice. Neskôr uviedol, že ak by ho nórske úrady poslali späť do vlasti, bál by sa o svoj život.

18:00 Ruský prezident Vladimir Putin v utorok ocenil úsilie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana pri budovaní vzťahov s Ruskom i výstavbe prvej jadrovej elektrárne na juhu Turecka. "Prezident osobne venuje veľkú pozornosť rozširovaniu rusko-tureckých vzťahov," povedal Putin. "S určitosťou tento jeho sklon podporujeme a sme presvedčení, že úzka spolupráca a partnerstvo medzi Ruskom a Tureckom sú vzájomne prospešné," povedal.

Putin and Erdogan held telephone talks. This was Erdogan's first appearance in public after a sharp deterioration in his health.



At some moment there were rumors that Erdogan had a heart attack. Turkish authorities had to urgently deny the rumors, but they did it so clumsily… pic.twitter.com/lb3nCios9y — NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2023

⚡️Media: Erdoğan discusses grain deal in call with Putin.



Turkish President Recep Tayyip Erdoğan spoke about the Black Sea Grain Initiative with Russian dictator Vladimir Putin during a call on April 27, Turkish newspaper Daily Sabah reported. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 27, 2023

17:30 Na výročie oslobodenia regiónu Kyjev otvorili v hlavnom meste výstavu obrazov umelcov o pozostatkoch rakiet, ktoré okupanti bombardovali región.

On the anniversary of the liberation of the #Kyiv region, an exhibition of paintings by artists, on the remains of the missiles that the occupiers bombed the region, opened in the capital. pic.twitter.com/BIpBZePNEJ — NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2023

16:45 Rusko nemá v úmysle ísť cestou jadrovej eskalácie vo svojom spore so Západom ohľadom Ukrajiny, ostatní by však nemali skúšať jeho trpezlivosť. Vo štvrtok to uviedla hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová.

"Urobíme všetko pre to, aby sme zabránili vývoju udalostí podľa najhoršieho scenára, nie však za cenu zásahu do našich nevyhnutných záujmov," povedala Zacharovová. "Nikomu neodporúčam pochybovať o našom odhodlaní a skúšať ho v praxi," dodala. Západná vojenská podpora pre Ukrajinu zvyšuje riziko vypuknutia katastrofického jadrového konfliktu, pohrozilo v uplynulom období viacero ruských predstaviteľov vrátane prezidenta Vladimira Putina.

16:15 Kremeľ privíta každý pokus o ukončenie ukrajinského konfliktu podľa podmienok Moskvy. Ruské vedenie to uviedlo vo štvrtok, deň po prvom telefonáte prezidentov Číny a Ukrajiny od začiatku ruskej invázie. "Sme pripravení privítať čokoľvek, čo môže urýchliť koniec konfliktu na Ukrajine a dosiahnutie cieľov Ruska," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Galéria fotiek (7) Zdroj: TASR/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

16:00 Rusko nepovolilo väznenému americkému novinárovi Evanovi Gershkovichovi konzulárnu návštevu, pretože Spojené štáty odmietli vydať víza niekoľkým ruským novinárom. Oznámilo to vo štvrtok ruské ministerstvo zahraničných vecí.

"Informovali sme americké veľvyslanectvo, že jeho požiadavka na konzulárnu návštevu ... amerického občana Gershkovicha, ktorý bol zadržaný na základe obvinení zo špionáže, bola zamietnutá," uvádza ruský rezort diplomacie. Návšteva sa mala uskutočniť 11. mája. Toto rozhodnutie bolo podľa ruskej diplomacie prijaté po "provokatívnom" rozhodnutí Spojených štátov nepovoliť ruským novinárom vstup na ich územie. Zároveň varovala, že "pracuje na ďalších možných odvetných opatreniach.

15:40 Ukrajinský obranca, ktorého práve prepustili z ruského zajatia, reaguje na to, že konečne opäť vidí jablko.

A Ukrainian defender, who was just released from Russian captivity, reacts to finally seeing an apple again.



📸@yurasov_vitaliy pic.twitter.com/FZGQeFsTjm — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 27, 2023

"I dreamed about an apple for a year"

"I lost 20 kilos" - our Defenders return home from Russian captivity.



📹: pryimak_yuliia/TikTok pic.twitter.com/m9Y0lx3Exq — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 27, 2023

15:30 Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov vo štvrtok upozornil ľudí na Ukrajine i v zahraničí, aby od jarnej ukrajinskej protiofenzívy nemali prehnané očakávania. Nádeje sú určite obrovské, každý chce ďalšie víťazstvo, povedal Reznikov v rozhovore pre tlačovú agentúru RBC-Ukraine. Pripomenul, že bezprostredne po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu iba každý dúfal, že jeho krajina nejako prežije.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SITA/Sergei Kholodilin/BelTA Pool Photo via AP

15:00 Stredajší telefonický rozhovor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom bol "veľmi plodný" a mohol by otvoriť "novú etapu" spolupráce. Počas štvrtkovej návštevy Ríma to povedal ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ.

Galéria fotiek (7) Nový premiér Ukrajiny Denys Šmyhaľ

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

"Som si istý, že tento rozhovor otvára novú etapu našej spolupráce a vzťahov s Čínskou republikou," povedal ukrajinský premiér. Podľa neho telefonát je veľmi dobrým začiatkom pre "rozvoj budúcich vzťahov" oboch krajín. Stredajší telefonát Siho so Zelenským bol vôbec prvým rozhovorom medzi oboma lídrami od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu.

14:30 Pápež František vo štvrtok prijal vo Vatikáne ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa. Ich súkromný rozhovor v pápežovej knižnici trval asi 30 minút, uviedla agentúra APA. Šmyhaľ sa neskôr stretol aj so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom a arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom, ktorý pôsobí ako sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami.

Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal met with Pope Francis



Ukrainian Prime Minister gave the Pope a photo album about the war crimes of the occupiers in Bucha, Borodyanka and other Ukrainian cities. pic.twitter.com/sQZCmcfuDl — NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2023

13:47 Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtok povedal, že členské krajiny Severoatlantickej aliancie už Ukrajine doručili väčšinu z bojových vozidiel, ktoré jej prisľúbili. Konkrétne podľa neho ide o 230 tankov, vyše 1550 obrnených vozidiel a "obrovské množstvo munície".

13:39 Ruský súd uložil vo štvrtok neziskovej nadácii Wikimedia Foundation, prevádzkujúcej internetovú encyklopédiu Wikipedia, ďalšiu pokutu vo výške dva milióny rubľov (približne 22.200 eur) za to, že neodstránila "zakázaný obsah" týkajúci sa ruskej armády. Informuje o tom správa z agentúry Reuters odvolávajúcej sa na ruské médiá.

13:21 Ruské sily zasiahli Cherson, pričom zabili civilistu. Ruské jednotky 27. apríla zasiahli obytnú štvrť v meste Cherson na juhu Ukrajiny a podľa guvernéra Oleksandra Prokudina zabili 42-ročného muža.

⚡️Governor: Russian forces hit Kherson, killing civilian.



Russian troops struck a residential area in Ukraine's southern city of Kherson on April 27, killing a 42-year-old man, according to Governor Oleksandr Prokudin. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 27, 2023

12:01 Jednotky ruskej armády, ktoré okupujú Záporožskú jadrovú elektráreň (ZAES), sa podľa novej správy britskej vojenskej rozviedky pripravujú na obranu v očakávanej ofenzíve ukrajinských ozbrojených síl.

11:44 Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre medzinárodný obchod (INTA) odobrili vo štvrtok návrh na zrušenie dovozných ciel EÚ pre ukrajinský export o ďalší rok s cieľom podporiť ekonomiku Ukrajiny.

11:41 Hyundai Motor sa chystá predať svoje ruské aktíva spoločnosti z Kazachstanu a opustiť ruský trh. Automobilový závod Hyundai Motor sa nachádza v Petrohrade.

#Hyundai Motor is going to sell its #Russian assets to a company from #Kazakhstan and leave the #Russian market.



The Hyundai Motor Automobile Plant is located in St. Petersburg. pic.twitter.com/so5s6CI8mG — NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2023

10:44 Na severe Poľska neďaleko mesta Bydgoszcz sa našli pozostatky vojenského zariadenia, informovalo vo štvrtok poľské ministerstvo obrany a minister spravodlivosti. Bezprostredne nebolo jasné, o aký objekt ide, kde sa nachádza ani ako dlho tam bol. Minister spravodlivosti uviedol, že sa našiel v lese. Miestne médiá uviedli, že išlo o strelu vzduch-zem.

"Vojenské oddelenie okresnej prokuratúry v Gdansku, ktoré je pod dohľadom Národnej prokuratúry, začalo konanie v súvislosti s pozostatkami leteckého vojenského objektu nájdeného v lese niekoľko kilometrov od mesta Bydgoszcz," uviedol minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro na Twitteri.

Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, pod nadzorem Prokuratury Krajowej, wszczął postępowanie w sprawie szczątków powietrznego obiektu wojskowego znalezionego w lesie kilkanaście kilometrów od Bydgoszczy. Miejsce zdarzenia oprócz prokuratorów badają wojskowi eksperci,… — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) April 27, 2023

9:02 Matku Jevgenija Prigožina, zakladateľa súkromnej žoldnierskej Vagnerovej spoločnosti, by Európska únia mohla opäť zaradiť na zoznam osôb, na ktoré sú pre rozpútanie vojny na Ukrajine uvalené sankcie. V noci na štvrtok o tom s odvolaním sa na denník Financial Times informovala britská stanica BBC.

8:38 Rusko v noci na dnes podniklo útok štyrmi strelami s plochou dráhou letu Kalibr na juhoukrajinské mesto Mykolajiv. Jeden človek zomrel a 23 ďalších ľudí bolo zranených, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

8:29 V Melitopoli bol vo vchode jeho domu vyhodený do vzduchu spolupracovník Alexander Miščenko. Miščenko bol zamestnancom okupačnej polície.

In #Melitopol, collaborator Alexander Mishchenko was blown up in the entrance of his house.



Mishchenko was an employee of the occupation police. pic.twitter.com/IIOA36BGzx — NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2023

7:25 Prudký nárast cien ruskej ropy testuje západné sankcie. Ceny ruskej ropy vzrástli v dôsledku dopytu z Indie a Číny, čo testovalo životaschopnosť sankcií podporovaných Západom, uvádza The Wall Street Journal. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

7:17 Slovinsko odovzdalo 20 obrnených vozidiel BMP Valuk Ukrajine pod plným utajením, uvádzajú ukrajinské médiá. Informuje o tom portál NEXTA.

#Slovenia has handed over 20 Valuk BMPs to #Ukraine under full secrecy, reports Ukrainian media. pic.twitter.com/q5XbJP4LIK — NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2023

6:00 Ukrajina spolupracuje s americkým Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) aj s ďalšími bezpečnostnými službami USA na zhromažďovaní dôkazov o vojnových zločinoch spáchaných na jej území ruskými silami. Z bojísk zbierajú digitálne informácie vrátane geolokácie, vzoriek DNA, údajov z mobilných telefónov či analýzy častí tiel. Tvrdí to špeciálny agent FBI Alex Kobzanets, informuje v stredu stanica Sky News.

"Okolo jednej hodiny ráno počuli obyvatelia Mykolajiva štyri hlasné výbuchy," napísal na Telegrame starosta tohto mesta Olexandr Sienkevyč. Jedna z rakiet podľa neho zasiahla výškovú budovu a ďalšia súkromný dom. Niektoré domy v meste sa ocitli bez elektriny.

Podľa gubernátora Mykolajivskej oblasti Vitalija Kima si raketový útok vyžiadal 15 zranených a jednu obeť na živote. Kim aj šéf regionálnej polície uviedli, že v meste bola zasiahnutá obytná budova. Mesto Mykolajiv sa od začiatku ruskej invázie pravidelne stávalo terčom ostreľovania zo strany ruských jednotiek, píše AFP.

Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (UNHCR) bolo na Ukrajine od útoku Ruska z 24. februára 2022 zabitých viac ako 8000 civilistov. Tieto počty, naposledy aktualizované v polovici marca, sú podľa UNHCR pravdepodobne podstatne vyššie.