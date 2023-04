MIMORIADNY ONLINE Na Ukrajine na seba navzájom strieľali ruskí vojaci a ruskí žoldnieri, tvrdí Kyjev

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 424

ONLINE

6:10 Americké ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na ruskú kritiku v nedeľu uviedlo, že pravidelne udeľuje víza pre ruských občanov navštevujúcich sídlo OSN v New Yorku, avšak ruské reštrikcie voči americkému veľvyslanectvu v Moskve znížili kapacity na spracovávanie žiadostí o udelenie víz, uviedla agentúra AFP.

6:01 Zakladateľ a finančník Wagnerovej (v ruskom prepise Vagnerovej) skupiny Jevgenij Prigožin údajne nariadil svojim žoldnierom, aby v bojoch na Ukrajine nebrali zajatcov, ale všetkých protivníkov na mieste zabíjali. S odvolaním sa na vyhlásenia na sociálnych sieťach o tom dnes informovala agentúra Unian a server Ukrajinska pravda.

6:00 Ruská čiernomorská flotila dnes nad ránom zneškodnila ukrajinské bezpilotné lietadlá, ktoré sa pokúšali zaútočiť na prístav Sevastopol na Kryme. Na telegrame to napísal proruský gubernátor oblasti Michail Razvožajev, informovala o tom agentúra TASS. Kyjev sa ale k útoku na polostrove, ktorý Rusko protiprávne anektovalo v roku 2014, neprihlásil.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook(General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Prestrelka ruských vojakov a žoldnierov

Ozbrojený stret sa podľa ukrajinského generálneho štábu nedávno odohral v obci Stanycia Luhanska na ukrajinskom Donbase. "Vzhľadom na to, že nemajú zásadné úspechy na bojisku, sa vojaci ruských ozbrojených síl a členovia súkromnej vojenskej Wagnerovej spoločnosti čoraz častejšie snažia zvaliť zodpovednosť za taktické chyby a straty na seba navzájom," uviedol v dnešnom pravidelnom hlásení ukrajinský generálny štáb.

"V dôsledku toho sa nedávno v obci Stanycia Luhanska odohral spor medzi ruskými vojakmi a žoldniermi súkromnej vojenskej Wagnerovej spoločnosti, ktorý vyústil do prestrelky. Konflikt si vyžiadal na oboch stranách mŕtvych," uviedol štáb.