MIMORIADNY ONLINE Do vojny na Ukrajine sa už zapojil aj syn hovorcu Kremľa: Tvrdí, že bojoval v radoch vagnerovcov

6:00 Ukrajina je vďačná za všetku vojenskú pomoc zo zahraničia, ale od svojich západných spojencov by potrebovala minimálne desaťkrát viac podpory. Vyhlásil to v sobotu námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrij Meľnyk, informuje agentúra DPA.

"Sme vďační našim spojencom za vojenskú pomoc. Ale: stále to nie je dosť. Ukrajina jej potrebuje desaťnásobne viac, aby dokázala skoncovať s ruskou agresiou ešte tento rok," na Twitteri napísal Meľnyk, bývalý veľvyslanec Ukrajiny v Nemecku.

Syn hovorcu Kremľa Peskova tvrdí, že bojoval v radoch vagnerovcov na Ukrajine

Informovala o tom agentúra DPA, ktorá však zároveň varovala, že pravdivosť tvrdenia o účasti Peskovovho syna v bojoch na Ukrajine zatiaľ nebola dokázaná. Tridsaťriročný syn dlhoročného hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova - Nikolaj Peskov, ktorý vystupuje aj pod menom svojho nevlastného otca ako Nikolaj Choles, - v minulosti dlhodobo žil vo Veľkej Británii.

V sobotňajšom rozhovore pre ruské bulvárne noviny Komsomolská pravda (KP) Nikolaj Peskov tvrdil, že sa rozhodol zapojiť sa do "špeciálnej vojenskej operácie", ako Rusko nazýva svoju agresívnu vojnu voči Ukrajine, pretože to považoval za svoju povinnosť. V tomto rozhodnutí ho údajne podporili aj členovia jeho najbližšej rodiny. Jeho otec mu podľa jeho slov pomohol nadviazať kontakt s Vagnerovou skupinou, v ktorej radoch po absolvovaní trojtýždňového výcviku bojoval na Ukrajine na základe kontraktu. Nevysvetlil pritom, prečo nepôsobil v rámci regulárnych jednotiek ruskej armády.

V radoch vagnerovcov bojoval pod iným menom

Nikolaj Peskov v rozhovore pre KP okrem toho tvrdil, že v radoch vagnerovcov bojoval pod iným menom, ktoré však odmietol prezradiť. Pochválil sa tiež, že dostal vyznamenanie za odvahu. Šéf vagnerovcov v piatok podľa servera Meduza vyhlásil, že Peskovov syn, ktorého nemenoval, bojoval na Ukrajine v radoch jeho súkromnej vojenskej skupiny. Podľa jeho vyjadrenia syn hovorcu Kremľa slúžil "po kolená v blate a výkaloch" ako obyčajný príslušník delostreleckej jednotky operujúcej vo východoukrajinskej Luhanskej oblasti. Podľa Prigožina bol Peskov mladší na Ukrajine šesť mesiacov, počas ktorých preukázal "odvahu a hrdinstvo", a v súčasnosti je na dovolenke. Prigožin tiež tvrdil, že to bol on, kto poradil Dmitrijovi Peskovovi, aby svojho syna poslal radšej medzi vagnerovcov než do regulárnej ruskej armády.

Tvrdenia o zapojení syna Dmitrija Peskova do vojny na Ukrajine, o ktorých informovali ruské štátne médiá, však Prigožin ani Peskov mladší nepodložili žiadnymi dôkazmi. K celej záležitosti sa dosiaľ nijako nevyjadril ani samotný hovorca Kremľa. Na jeseň 2022 sa Nikojalovi Peskovovi dovolal jeden zo spolupracovníkov väzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorý sa vydával sa člena vojenskej odvodovej komisie. Peskov mladší počas telefonátu vyhlásil, že na Ukrajinu určite bojovať nepôjde.

Kritici toto jeho vyjadrenie vnímali ako dôkaz toho, že synovia príslušníkov ruskej elity sú od nasadenia do špeciálnej vojenskej operácie chránení. Tento názor zastáva aj samotný Prigožin, podľa ktorého sa deti väčšiny príslušníkov ruskej elity vyhýbajú nasadeniu do vojny, pretože "ich rodičia ukrývajú". V sobotňajšom rozhovore pre KP Nikolaj Peskov (Choles) vysvetlil svoje vyjadrenie, ktoré zaznelo počas telefonátu s Navaľného spolupracovníkom, tým, že "bol nervózny", keďže sa už v tom čase pripravoval na nasadenie na Ukrajine.