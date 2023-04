MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj žiada, aby Ukrajina v júli dostala pozvanie na prístup do NATO

Galéria fotiek (1) Volodymyr Zelenskyj

Zdroj: Facebook/Volodymyr Zelenskyj

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj apeloval na Severoatlantickú alianciu, aby na júlovom summite vo Vilniuse predostrela Ukrajine "zaslúžené pozvanie" na vstup do NATO. Zelenskyj to povedal vo štvrtok večer vo svojom pravidelnom videopríhovore s tým, že ak by sa tak nestalo, nestretlo by sa to s pochopením väčšiny ľudí v jeho vlasti, v Európe a ani v NATO. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry DPA. Situáciu sledujeme online.