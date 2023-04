Influencerka spravila strašnú chybu: V obnaženom tele pózovala pri posvätnom strome, čaká ju deportácia

Galéria fotiek (1) Ruská influencerka Luiza Kosykhová pózuje na Bali v obnaženom tele pri posvätnom strome

Zdroj: Instagram/luiza_kosykh

BAYAN – Influenceri sa snažia svojich fanúšikov stále niečím zaujať. Niekedy však idú až za hranice. Platí to aj v prípade ruskej dievčiny, ktorá sa odfotila na Bali. Keby však tušila, čo spáchala, dvakrát by si rozmyslela, či podobnú fotografiu skutočne uverejní. Práve to hralo v jej neprospech pri zadržaní.