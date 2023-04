MIMORIADNY ONLINE Rusko podniklo útok dronmi na prístavné mesto Odesa: Ukrajina zničila väčšinu z nich

CARACAS - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok vyzval spriaznené krajiny, aby "spojili sily" proti sankciám zo strany Západu, ktoré označil za "vydieranie". Uviedol to počas svojej návštevy vo Venezuele. Informovala o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme ONLINE:

8:00 Rusko podniklo v noci na stredu útok dronmi na juhoukrajinské prístavné mesto Odesa, ale obete neboli hlásené. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP. Generál Mykola Oleščuk, veliteľ ukrajinských vzdušných síl, oznámil, že odeská protivzdušná obrana zničila desať z 12 "kamikadze" dronov.

"V noci podnikol nepriateľ útok dronmi typu Šáhid-136 (iránskej výroby) na Odeskú oblasť," uviedol na platforme Telegram Jurij Kruk, šéf vojenskej administratívy Odeskej oblasti. Ukrajinská protivzdušná obrana podľa neho zničila väčšinu útočiacich dronov, napriek tomu bola zasiahnutá aj civilná infraštruktúra.

6:00 Ukrajinské vedenie v utorok pozvalo brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu, aby navštívil ich vojnou zmietanú krajinu a na vlastné oči sa presvedčil o dôsledkoch ruskej agresie. Ukrajina súčasne kritizovala Lulove snahy o sprostredkovanie mierových rozhovorov. Informovali o tom britské stanice BBC a Sky News. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok počas návštevy Brazílie a po rokovaní s Lulom uviedol, že Brazília a Rusko sa zhodujú v názoroch na vojnu prebiehajúcu na Ukrajine.

Lavrov v Caracase diskutoval so svojím rezortným kolegom Ivánom Gilom aj o vojne na Ukrajine. Šéf ruského rezortu diplomacie pritom nazval Venezuelu, Nikaraguu a Kubu, ktoré patria medzi spojencov Ruska, za štáty, ktoré "si vybrali svoju vlastnú cestu". Podotkol, že na všetky tieto krajiny sú – podobne ako na Rusko – uvalené sankcie, ktoré škodia ich ekonomike. "Je potrebné spojiť sily a zabrániť pokusom o vydieranie a nezákonný jednostranný nátlak zo strany Západu," povedal Lavrov na spoločnej tlačovej konferencii s Gilom. Lavrov na margo vojny na Ukrajine vyhlásil, že Rusko "vyrieši situáciu" tak, že "dodrží zásady Charty OSN o zvrchovanej rovnosti štátov a princípe nedeliteľnosti bezpečnosti".

Agentúra AFP pripomína, že ruský minister zahraničných vecí pricestoval do Latinskej Ameriky, kde okrem Venezuely navštívil Brazíliu a má v pláne vycestovať aj na Kubu a do Nikaraguy, ktorých ľavicové vlády majú so Spojenými štátmi napäté vzťahy.