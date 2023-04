MIMORIADNY ONLINE Lavrov vyzval spriaznené krajiny: Je potrebné spojiť sily proti sankciám zo strany Západu

CARACAS - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok vyzval spriaznené krajiny, aby "spojili sily" proti sankciám zo strany Západu, ktoré označil za "vydieranie". Uviedol to počas svojej návštevy vo Venezuele. Informovala o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme ONLINE:

6:00 Ukrajinské vedenie v utorok pozvalo brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu, aby navštívil ich vojnou zmietanú krajinu a na vlastné oči sa presvedčil o dôsledkoch ruskej agresie. Ukrajina súčasne kritizovala Lulove snahy o sprostredkovanie mierových rozhovorov. Informovali o tom britské stanice BBC a Sky News. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok počas návštevy Brazílie a po rokovaní s Lulom uviedol, že Brazília a Rusko sa zhodujú v názoroch na vojnu prebiehajúcu na Ukrajine.

Lavrov v Caracase diskutoval so svojím rezortným kolegom Ivánom Gilom aj o vojne na Ukrajine. Šéf ruského rezortu diplomacie pritom nazval Venezuelu, Nikaraguu a Kubu, ktoré patria medzi spojencov Ruska, za štáty, ktoré "si vybrali svoju vlastnú cestu". Podotkol, že na všetky tieto krajiny sú – podobne ako na Rusko – uvalené sankcie, ktoré škodia ich ekonomike. "Je potrebné spojiť sily a zabrániť pokusom o vydieranie a nezákonný jednostranný nátlak zo strany Západu," povedal Lavrov na spoločnej tlačovej konferencii s Gilom. Lavrov na margo vojny na Ukrajine vyhlásil, že Rusko "vyrieši situáciu" tak, že "dodrží zásady Charty OSN o zvrchovanej rovnosti štátov a princípe nedeliteľnosti bezpečnosti".

Agentúra AFP pripomína, že ruský minister zahraničných vecí pricestoval do Latinskej Ameriky, kde okrem Venezuely navštívil Brazíliu a má v pláne vycestovať aj na Kubu a do Nikaraguy, ktorých ľavicové vlády majú so Spojenými štátmi napäté vzťahy.