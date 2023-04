Macronov prejav prehlušili demonštranti: Trieskali do hrncov a panvíc

V príhovore, ktorý bol prvý od podpísania zákona o dôchodkovej reforme, Macron povedal, že chápe hnev Francúzov v súvislosti so zvyšovaním veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov. Macron podpísal zákon v sobotu skoro ráno, len niekoľko hodín po tom, ako Ústavná rada potvrdila spomínanú zásadnú zmenu.

Vo svojom prejave z Elyzejského paláca Macron obhajoval reformu ako nevyhnutnú a trval na tom, že "nerobiť nič" nie je riešením. Vyjadril ľútosť nad tým, že napriek niekoľkomesačným konzultáciám sa nepodarilo nájsť konsenzus. Dodal, že si bol vedomý protestov proti reforme. "Nikto nemôže zostať hluchý voči tejto požiadavke sociálnej spravodlivosti," povedal, ale zdôraznil, že "odpoveďou nemôže byť ani paralýza, ani extrémizmus."

Prezident preto navrhol koncipovať a spustiť projekty v oblasti zamestnanosti, sociálneho dialógu, posilnenia právneho štátu a skvalitnenia verejných služieb vrátane školstva. Sumarizoval, že "potrebujeme menej zákonov, menej byrokracie, viac slobody konania, experimentovania, sily a iniciatívy". Uviedol, že premiérka Bornová na budúci týždeň podrobne predstaví vládny program na dosiahnutie tohto cieľa.

Galéria fotiek (2) Macronov prejav k národu demonštranti prehlušili trieskaním do hrncov a panvíc

Zdroj: SITA/AP Photo/Bob Edme

Cesta k zmiereniu

Na záver svojho prejavu Macron povedal, že si dá "sto dní" na to, aby našiel cestu k "zmiereniu". Dodal, že prvé výsledky tejto iniciatívy by mali byť oznámené 14. júla - v deň štátneho sviatku Francúzskej republiky. Pripomenul tiež, že bude vždy prístupný rokovaniam s odbormi. Odbory však opakovane odmietli pozvanie na rokovania do Elyzejského paláca. Ľavica i odbory už avizovali, že sa nevzdajú, a varovali pred masovými protestmi na Sviatok práce 1. mája.

Oponenti z rôznych oblastí politického a verejného života po Macronovom prejave uviedli, že len posilnil ich obavy z toho, ako sa s reformou narába. "Rozhodol sa otočiť Francúzom chrbtom a ignorovať ich utrpenie," povedala líderka krajnej pravice a bývalá prezidentská kandidátka Marine Le Penová. Líder krajnej ľavice Jean-Luc Mélenchon povedal, že Macron je "úplne mimo reality", zatiaľ čo odborový predák Laurent Berger dodal, že v prejave nebolo "nič konkrétne" pre robotnícke hnutie.

AFP dodala, že prieskumy verejnej mienky neustále zaznamenávajú, že väčšina Francúzov je proti dôchodkovej reforme, ktorú vláda pretlačila pomocou kontroverzného ústavného mechanizmu, aby sa vyhla hlasovaniu v parlamente.

Demonštranti mali hrnce a panvice

Denník Le Monde napísal, že Macronov prejav v uliciach viacerých miest sprevádzalo búchanie do hrncov a panvíc. Demonštranti tým chceli ukázať, že prezidenta nechcú počúvať, pretože sa domnievajú, že neboli vypočutí v otázke dôchodkovej reformy. Demonštranti sa oháňali vlajkami politických strán ako krajne ľavicového Nepoddajného Francúzska (LFI), Novej antikapitalistickej strany, komunistickej strany, antiglobalistov, Zelených či odborov CGT a skandovali: "Macron, odstúp!" či "Paríž, preber sa!". Podobné "kastrólové" akcie sa údajne mali konať v asi 300 mestách Francúzska.