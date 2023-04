MIMORIADNY ONLINE Ukrajina sa pripravuje na protiofenzívu: Omeškania v dodávkach zbraní stoja životy vojakov na bojisku

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 418

6:15 Biely dom v pondelok ostro skritizoval Brazíliu po tom, čo prezident Luiz Inácio Lula da Silva na návšteve Číny vyhlásil, že Spojené štáty podnecujú vojnu na Ukrajine. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP. "Brazília v tomto prípade papagájuje ruskú a čínsku propagandu a vôbec neberie do úvahy fakty," povedal novinárom hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. Dodal, že názor brazílskeho lídra je "jednoducho zavádzajúci".

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok v Brazílii, na začiatku svojej cesty po Latinskej Amerike, vyhlásil, že Rusko je "vďačné svojim brazílskym priateľom a ich správnemu pochopeniu toho, ako v skutočnosti vznikla situácia (na Ukrajine)". Príchod ruského ministra Lavrova do Brazílie vyvolal v pondelok protesty podporovateľov Ukrajiny, píše portál britskej televízie Sky News.

Galéria fotiek (2) Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po stretnutí so svojím brazílskym kolegom Maurom Vieirom

Zdroj: SITA/AP Photo/Eraldo Peres

6:10 Zábery šíriace sa na sociálnych sieťach údajne zachytávajú bývalého veliteľa ruskej žoldnierskej spoločnosti Vagnerova skupina, ako priznáva, že zabil päť- či šesťročné dievča na Ukrajine. V pondelok o tom informoval portál britskej televízie Sky News. Video, na ktorom sa niekdajší bojovník z Vagnerovej skupiny priznáva k vražde, zverejnila ruská ľudskoprávna organizácia Gulagu.net. Bývalý vagnerovec uvádza, že dievča strelil do hlavy.

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že oneskorenie dodávok zbraní na Ukrajinu má za následok straty na životoch na bojisku. Zelenskyj sa tak vyjadril v pondelok neskoro večer vo svojom tradičnom, pravidelnom videoprejave. "Je veľmi dôležité si to uvedomiť zakaždým, keď počujeme, že sľúbené dodávky zbraní meškajú, zakaždým, keď sa objavia pochybnosti o type zbraní (zamýšľaných) pre Ukrajinu... Zakaždým to znamená, že ukrajinskí vojaci položia svoje životy, aby sme my mali tento čas," povedal v prejave, z ktorého cituje stanica Sky News.

Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Danilov v rozhovore v Kyjeve pre tlačovú agentúru AP uviedol, že spojenci Ukrajiny pomáhajú vláde dosiahnuť úroveň technického vybavenia potrebného na začatie útoku a dodávajú Kyjevu ťažké zbrane, napríklad obrnené vozidlá, a aj muníciu. Zároveň však Danilov vyjadril frustráciu z toho, že predstavitelia spojeneckých krajín niekedy "jednu vec sľúbia a úplne inú urobia". Svoje slová nespresnil. "Ak nebudeme pripravení, tak predsa nikto s tým nezačne nepripravený," upozornil.

O veľkom úniku amerických tajných informácií sa Danilov vyjadril podobne ako ostatní ukrajinskí predstavitelia, ktorí tvrdia, že budúce ofenzívy to nijako vážne nepoškodzuje. Zdôrazňujú totiž, že Ukrajina nezdieľa vysoko citlivé informácie vôbec s nikým. "Ak si niekto myslí, že niekomu podávame hlásenia, tak sa hlboko mýli," povedal Danilov. O takýchto citlivých bezpečnostných záležitostiach sa rozhoduje za zatvorenými dverami na stretnutiach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. "A len tam sa rozhodne, kedy, ktorým smerom, akým tempom budeme oslobodzovať naše územie," dodal.

Medzi uniknutými americkými informáciami, predtým nezverejnenými, sú aj citlivé odhalenia o Ukrajine. Jedným je napríklad to, ako skoro sa Ukrajine minú rakety pre životne dôležité systémy protivzdušnej obrany - zásoby sa podľa očakávania vyčerpajú už koncom toho mesiaca alebo v máji, ako sa píše v uniknutom dokumente. Obloha nad Ukrajinou bude v takom prípade otvorenejšia pre ruské nálety a delostrelecké útoky, ktoré už zničili mnohé mestá a infraštruktúru. Danilov sa odmietol vyjadriť k súčasným zásobám zbraní na Ukrajine. Povedal len, že "budú stačiť na zabrzdenie Ruska".