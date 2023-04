MIMORIADNY ONLINE Deň D? Šíria sa zábery obrovského počtu vojakov a tankov: Špekuluje sa o ukrajinskom protiútoku

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 418

ONLINE

16:34 Ruský prezident Vladimir Putin navštívil vojakov ruskej armády v okupovaných regiónoch Luhanskej a Chersonskej oblasti na východe a juhu Ukrajiny ešte pred pravoslávnou Veľkou nocou, ktorá sa slávila v uplynulých dňoch. Tvrdí to stanica Rádio Sloboda (RFE/RL)

16:12 Nemecký kancelár Olaf Scholz vyjadril nádej, že Švajčiarsko upustí od svojho nesúhlasu s dodaním zbraní švajčiarskej výroby pre Ukrajinu. Uviedol to v utorok v Berlíne na spoločnej tlačovej konferencii so švajčiarskym prezidentom Alainom Bersetom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

15:55 Zábery obrovského počtu ukrajinských vojakov a techniky

🇺🇦Another video has surfaced online showing the training of a huge group of Ukrainian soldiers ready to launch an offensive against the Russian occupier! offensive getting closer and closer!💪#Ukraine #UkrainianArmy #UkraineWillWin #Ukrainian #RussiaIsCollapsing #RussiaIsLosing pic.twitter.com/JruQ0KIQgO — Intermarium 24 (@intermarium24) April 15, 2023

Sociálne siete zaplavili v posledných hodinách zábery početných ukrajinských jednotiek pohybujúcich sa krajinou. Na záberoch je vidieť tisíce pešiakov ako aj ťažkú techniku napr. tanky v obrovských počtoch. Špekuluje sa, že sa schyľuje k protiofenzíve, o ktorej posledné týždne diskutujú politici aj odborníci a avizoval ju aj šéf ukrajinskej armády.

The Ukrainian counter-offensive is coming



🇺🇦 pic.twitter.com/inQ2TGrt7c — Visegrád 24 (@visegrad24) March 30, 2023

15:54 Danilov hovorí o protiofenzíve

Vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ Olexij Danilov v pondelok povedal, že Ukrajina spustí protiofenzívu proti ruským vojakom, keď bude pripravená. Dodal, že je len otázkou času, kedy Ukrajina dosiahne potrebnú úroveň vojenskej pripravenosti. Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Danilov v rozhovore v Kyjeve pre tlačovú agentúru AP uviedol, že spojenci Ukrajiny pomáhajú vláde dosiahnuť úroveň technického vybavenia potrebného na začatie útoku a dodávajú Kyjevu ťažké zbrane, napríklad obrnené vozidlá, a aj muníciu.

14:45 Čínsky minister obrany Li Šang-fu v utorok uviedol, že cieľom jeho cesty do Moskvy je preukázať odhodlanosť Pekingu posilniť strategické vzťahy s Ruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

14:26 Dve najväčšie politické frakcie v Európskom parlamente (EP), Európska ľudová strana (EPP) a socialisti a demokrati (S&D), v utorok odsúdili jednostranné kroky Poľska, Maďarska a Slovenska na zákaz vstupu ukrajinského obilia do EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.

12:40 Západní predstavitelia sa pripravujú na to, že ruský prezident Vladimír Putin v reakcii na očakávanú protiofenzívu ukrajinskej armády proti ruským okupačným vojskám na Ukrajine použije "všetky nástroje, ktoré mu zostávajú", vrátane jadrových hrozieb a kybernetických útokov. Napísal to dnes server denníka The Guardian.

Galéria fotiek (8) Vladimir Putin navštívil vojenskú základňu

Zdroj: SITA/Pool Photo via AP

11:25 Maďarsko neuzatvorilo s Ruskom žiadnu novú dohodu. Ide o falošné správy, vyhlásil v utorok v rozhovore pre reláciu Hard Talk britskej stanice BBC maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. "Nemáme podpísané žiadne nové zmluvy, keďže našu dohodu o jadrovej energetike sme podpísali v roku 2014, čo bolo pred deviatimi rokmi. Čo sa týka plynu, posledný dlhodobý kontrakt sme podpísali v roku 2021, teda takmer pred dvoma rokmi," podčiarkol šéf maďarskej diplomacie a zopakoval, že neexistujú žiadne nové dohody.

10:11 Poľsko a Ukrajina obnovili v utorok rokovania o obnove prepravy potravín a obilia cez poľské územie. Oznámil to poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian, ktorý sa odvoláva na agentúru Reuters.

"Rokujeme s Európskou úniou aj s Ukrajinou, aby sme našli riešenie. Chceme, aby sa tieto produkty dostali do Európy, no aby išli hlboko do Európy," uviedol Telus pre poľskú rozhlasovú stanicu PR1. "Rokovali sme aj včera. Boli to dlhé rokovania. Dnes sa tiež stretávame na rokovaniach. Ide tradične o technické rozhovory zamerané na nájdenie riešenia a zachovania tranzitu do Európy," dodal Telus.

8:40 Ruský prezident Vladimir Putin navštívil vojenské ústredia ruskej armády v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Oznámil to v utorok Kremeľ. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a denníka The Guardian. Šéf Kremľa si na stretnutí vojenského veliteľstva vypočul hlásenia od veliteľov vzdušných síl a armádnej skupiny Dneper, ďalší vysokopostavení príslušníci armády ho oboznámili so situáciou v Chersonskej a Záporožskej oblasti. Následne sa ruský prezident presunul vrtuľníkom do ústredia ruskej armády v Luhanskej oblasti na východe Ukrajine.

6:15 Biely dom v pondelok ostro skritizoval Brazíliu po tom, čo prezident Luiz Inácio Lula da Silva na návšteve Číny vyhlásil, že Spojené štáty podnecujú vojnu na Ukrajine. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP. "Brazília v tomto prípade papagájuje ruskú a čínsku propagandu a vôbec neberie do úvahy fakty," povedal novinárom hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. Dodal, že názor brazílskeho lídra je "jednoducho zavádzajúci".

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok v Brazílii, na začiatku svojej cesty po Latinskej Amerike, vyhlásil, že Rusko je "vďačné svojim brazílskym priateľom a ich správnemu pochopeniu toho, ako v skutočnosti vznikla situácia (na Ukrajine)". Príchod ruského ministra Lavrova do Brazílie vyvolal v pondelok protesty podporovateľov Ukrajiny, píše portál britskej televízie Sky News.

Galéria fotiek (8) Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po stretnutí so svojím brazílskym kolegom Maurom Vieirom

Zdroj: SITA/AP Photo/Eraldo Peres

6:10 Zábery šíriace sa na sociálnych sieťach údajne zachytávajú bývalého veliteľa ruskej žoldnierskej spoločnosti Vagnerova skupina, ako priznáva, že zabil päť- či šesťročné dievča na Ukrajine. V pondelok o tom informoval portál britskej televízie Sky News. Video, na ktorom sa niekdajší bojovník z Vagnerovej skupiny priznáva k vražde, zverejnila ruská ľudskoprávna organizácia Gulagu.net. Bývalý vagnerovec uvádza, že dievča strelil do hlavy.

Live confession of ex-commander of a #Wagner unit to killing 300-400 civilians, 40 kids among them in #Bakhmut / #Soledar following #Prigozhin’s orders not to let anyone live.



Cold-blooded “liberation” the #russian way.



Reminder: Ukrainians are predominantly Ru-speaking there. https://t.co/nPZUSAhdZc — Oleksandra Mittal (@oleksami) April 17, 2023

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že oneskorenie dodávok zbraní na Ukrajinu má za následok straty na životoch na bojisku. Zelenskyj sa tak vyjadril v pondelok neskoro večer vo svojom tradičnom, pravidelnom videoprejave. "Je veľmi dôležité si to uvedomiť zakaždým, keď počujeme, že sľúbené dodávky zbraní meškajú, zakaždým, keď sa objavia pochybnosti o type zbraní (zamýšľaných) pre Ukrajinu... Zakaždým to znamená, že ukrajinskí vojaci položia svoje životy, aby sme my mali tento čas," povedal v prejave, z ktorého cituje stanica Sky News.

Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Danilov v rozhovore v Kyjeve pre tlačovú agentúru AP uviedol, že spojenci Ukrajiny pomáhajú vláde dosiahnuť úroveň technického vybavenia potrebného na začatie útoku a dodávajú Kyjevu ťažké zbrane, napríklad obrnené vozidlá, a aj muníciu. Zároveň však Danilov vyjadril frustráciu z toho, že predstavitelia spojeneckých krajín niekedy "jednu vec sľúbia a úplne inú urobia". Svoje slová nespresnil. "Ak nebudeme pripravení, tak predsa nikto s tým nezačne nepripravený," upozornil.

O veľkom úniku amerických tajných informácií sa Danilov vyjadril podobne ako ostatní ukrajinskí predstavitelia, ktorí tvrdia, že budúce ofenzívy to nijako vážne nepoškodzuje. Zdôrazňujú totiž, že Ukrajina nezdieľa vysoko citlivé informácie vôbec s nikým. "Ak si niekto myslí, že niekomu podávame hlásenia, tak sa hlboko mýli," povedal Danilov. O takýchto citlivých bezpečnostných záležitostiach sa rozhoduje za zatvorenými dverami na stretnutiach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. "A len tam sa rozhodne, kedy, ktorým smerom, akým tempom budeme oslobodzovať naše územie," dodal.

Medzi uniknutými americkými informáciami, predtým nezverejnenými, sú aj citlivé odhalenia o Ukrajine. Jedným je napríklad to, ako skoro sa Ukrajine minú rakety pre životne dôležité systémy protivzdušnej obrany - zásoby sa podľa očakávania vyčerpajú už koncom toho mesiaca alebo v máji, ako sa píše v uniknutom dokumente. Obloha nad Ukrajinou bude v takom prípade otvorenejšia pre ruské nálety a delostrelecké útoky, ktoré už zničili mnohé mestá a infraštruktúru. Danilov sa odmietol vyjadriť k súčasným zásobám zbraní na Ukrajine. Povedal len, že "budú stačiť na zabrzdenie Ruska".