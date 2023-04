Z vrcholu na samé dno: Progresívna starostka, aktivistka aj lezba svojím neúspechom prepísala dejiny USA

Lori Lightfootová sa v roku 2019 postarala o veľký zlom. V tom období sa jej ako prvej Afroameričanke podarilo zvíťaziť vo voľbách o nového starostu mesta. Ako píše NBC News, jej kampaň bola z veľkej časti postavená na boji proti kriminalite, čím získala na svoju stranu veľké množstvo obyvateľstva. Začiatkom marca tohto roku, keď prebiehali nové voľby, však úplne prepadla.

Starostka Chicaga Lori Lightfootová ukončila svoje pôsobenie a neúspešnú kandidatúru ako prvá černoška v meste, ktorá bola otvorená skupinám LGBTI. Podľa agentúry The Associated Press sa demokratke nepodarilo získať dostatok hlasov v súboji s ďalšími deviatimi kandidátmi, z toho sedem černošských. V minulosti víťazka tentoraz nepostúpila ani do druhého kola volieb.

Len druhá v Chicagu

Lightfootová je len druhou starostkou Chicaga, ktorá prehrala boj o znovuzvolenie. V roku 1983 sa to nepodarilo Jane Byrneovej. Svoju porážku priznala počas volebného dňa na večierku v centre Chicaga: "Je pravda, že voľby sme nevyhrali, ale aj napriek tomu tu stojím so vztýčenou hlavou." Funkčné obdobie Lori Lightfootovej sa končí 15. mája. Nepodarilo sa jej naplniť predvolebné sľuby. Kriminalita počas jej funkčného obdobia vzrástla, hoci opakovane tvrdila, že v roku 2022 medziročne klesala.

Počas pandémie bola chvíľu v kurze, podarilo sa jej zvládnuť kritickú situáciu, no potom prišla smrť afroameričana Georgea Floyda v Minneapolise, ktorého zabil policajt bielej pleti. Následne sa po celom svete rozbehlo hnutie "Black Lives Matter", ktoré zasiahlo všetky vrstvy spoločnosti.

Súčasný obraz

Nepriaznivé hodnotenie Lightfootovej prudko vzrástlo medzi obyvateľmi Chicaga, ktorých už omrzelo násilie, krádeže áut, nepokoje v obchodoch a v uliciach mesta. Napriek tomu, že je úradujúcou starostkou, v nedávnych prieskumoch hlboko zaostáva. Pokiaľ ide o zločin, prieskum odhalil, že v Chicagu bolo v roku 2021 zaznamenaných najviac vrážd za posledných 25 rokov (797), a o 1 400 viac útokov so strelnými zbraňami ako v roku 2019. Nedávny prieskum uviedol, že 63 percent obyvateľov Chicaga sa necíti bezpečne. Na poste starostu ju vymení, taktiež afroameričan, Brandon Johnson.