VRAŽDA v priamom prenose: Indického expolitika aj s bratom zastrelili v živom televíznom vysielaní

DILLÍ - V priamom prenose indickej televízie zastrelila v sobotu večer trojica útočníkov bývalého indického poslanca Atika Ahmada a jeho brata, a to v okamihu, keď boli obklopení niekoľkými policajtmi. Informuje o tom dnes server BBC News, podľa ktorého bol expolitík v roku 2019 odsúdený za únos a teraz trestne stíhaný za vraždu a napadnutie. Vláda štátu Uttapradéš, kde sa incident odohral, v obave z násilných nepokojov zakázala v celom štáte zhromažďovanie viac ako štyroch osôb, uviedla agentúra Reuters.

archívne video

Zábery zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú bratov v sprievode polície, ako odpovedajú na otázky novinárov cestou na vyšetrenie do nemocnice v severoindickom štáte Uttarpradéš. Potom jedného z nich útočník strelí z bezprostrednej blízkosti priamo do hlavy a spolu s komplicmi začne páliť aj do druhého.

Ahmad aj jeho brat na mieste zomreli. Útočníci, ktorí sa vydávali práve za novinárov, sa po atentáte vzdali polícii. Podľa agentúry AP najmenej jeden z útočníkov po streľbe skandoval heslo, ktoré sa stalo bojovým pokrikom hinduistických nacionalistov v ich kampani proti moslimom. V štáte Uttarpradéš vládne hinduistická Indická ľudová strana (BJP) premiéra Nárendry Módího. Pri útoku utrpel zranenie aj jeden policajt a jeden novinár.

Vláda štátu zaviedla po zabití oboch mužov obmedzenie zhromažďovania, pretože nechce, aby akákoľvek forma protestu nabrala na sile, povedal agentúre Reuters vysokopostavený policajný úradník. Obaja muži boli podľa neho členmi rozsiahlej mafie zapojenej do zaberania pôdy a prípadov vrážd.

Zavraždený čelil viacerým obvineniam

Ahmad bol pred štyrmi rokmi odsúdený za únos a teraz navyše čelil ďalším obvineniam. Preto bol aj pred návštevou nemocnice pod dohľadom polície. V marci sa indický najvyšší súd odmietol zaoberať jeho žiadosťou, v ktorej tvrdil, že je zo strany polície v ohrození života.

Podľa BBC News za posledných šesť rokov polícia v Uttarpradéši zabila vyše 180 ľudí obvinených z rôznych trestných činov. Ochrancovia ľudských práv preto políciu obviňujú z vrážd, čo tunajšia vláda odmieta. Minulý týždeň zastrelila polícia aj syna Atika Ahmada, ktorý bol hľadaný v súvislosti s prípadom vraždy a vyšetrovaný v rámci širšieho zásahu proti pozemkovej mafii.