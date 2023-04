FOTO V Prahe opäť protestujú tisícky ľudí proti vláde, požadujú jej odstúpenie

Predseda strany PRO a hlavný organizátor protestov Jindřich Rajchl uviedol, že demonštrujú preto, lebo vláda ignoruje ich požiadavky, ktoré jej zaslali ešte vo februári. "Chceme nenásilným občianskym protestom odstrániť päťkoaličnú vládu," vyhlásil Rajchl a dav ľudí následne skandoval: "Demisiu!". Predseda PRO dodal, že chcú štát vrátiť občanom ČR.

Archívne video

Po tom, ako skončia prejavy všetkých rečníkov, sa protestujúci plánujú vydať sprievodom naprieč mestom až k Úradu vlády, kde podľa Rajchla vytvoria "živú reťaz proti biede". Na mieste tiež budú podpisovať viaceré petície. Predseda PRO ešte v piatok avizoval, že pôjde o nenásilný protest. Vyzval ľudí, aby si priniesli kvetiny a dali ich policajtom. Tí podľa neho zdieľajú názor demonštrantov, ale musia si robiť svoju prácu.

Galéria fotiek (3) Protivládne protesty v Česku

Zdroj: SITA/AP Photo/David Josek

Na predchádzajúcej demonštrácii organizovanej stranou PRO sa 11. marca zišli v Prahe desaťtisíce ľudí. Rečníci vtedy zopakovali požiadavky strany PRO adresované členom vlády. Chcú napríklad, aby štát odkúpil 100 percent akcií energetickej spoločnosti ČEZ alebo aby Česko prestalo posielať Ukrajine zbrane. Rajchl vtedy vyhlásil, že ak tieto požiadavky kabinet nesplní do 10. apríla a nepodá demisiu, budú blokovať vládne budovy. To sa podľa jeho slov z piatkovej tlačovej konferencie nakoniec teraz neuskutoční. Majú však v pláne svoje protesty stupňovať. Svoju stratégiu nechcel konkretizovať, aby sa na to podľa jeho slov nemohol pripraviť minister vnútra Vít Rakušan.

Galéria fotiek (3) Protivládne protesty v Česku

Zdroj: SITA/AP Photo/David Josek

Po skončení marcového protestu sa časť jeho účastníkov pokúsila vniknúť do budovy Národného múzea, odkiaľ chceli odstrániť ukrajinskú vlajku. Z priestoru ich museli vytlačiť policajní ťažkoodenci. V rámci zásahu polícia zatkla niekoľko ľudí. V rovnakom čase sa v nedeľu na Staromestskom námestí koná zhromaždenie Kultúrou proti antisemitizmu, ktorého účastníci tiež plánujú pochod centrom mesta. Oba pochody majú cieľ na pražskej Malej Strane.