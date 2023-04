Tragický večer v Česku: V dome našli štyri telá! Útočiť mal Slovák, ktorý následne spáchal samovraždu

archívne video

Tragická udalosť sa odohrala v sobotu neskoro večer v obci Olšovec, ktorá má zhruba 500 obyvateľov. "Vyžiadala si štyri ľudské životy, vrátane života podozrivého muža. Okolnosti, ako aj motív činu, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to okolnosti dovolia," uviedla Vaňharová. V Olomouckom kraji ide o druhý prípad vraždy v tomto roku. Vlani policajti v regióne evidovali 13 vrážd, z toho päť v štádiu pokusu a jedna v štádiu prípravy.

OLOMOUCKÝ KRAJ - Krajští kriminalisté aktuálně prověřují v obci na Přerovsku závažný násilný trestný čin. Ve věci probíhají standardní úkony trestního řízení, veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí. Bližší informace poskytneme ihned, jakmile to bude možné. #policieolk — Policie ČR (@PolicieCZ) April 15, 2023

Starosta Olšovca Antonín Folter dnes povedal, že sobotňajšiu násilnú smrť štyroch ľudí nebude komentovať. "Sme malá obec a je to pre nás všetkých obrovská tragédia. Bol som tam celú noc, čo to polícia vyšetrovala. Naozaj to nebudem komentovať, nehnevajte sa," uviedol Folter.

Násilná smrť štyroch ľudí

Ráno v malej obci neďaleko Hraníc na Přerovsku vládol pokoj a nič nenasvedčovalo tomu, že v sobotu večer násilnou smrťou vyhasli štyri ľudské životy, zistil na mieste spravodajca ČTK. Sobotňajšiu tragickú udalosť o 10.00 h pripomenulo stručné smútočné hlásenie obecného rozhlasu, z ktorého vyplýva, že pri nej zomrel 77-ročný obyvateľ obce. Ďalší traja mŕtvi podľa informácií ČTK nepochádzali z Olšovca.

Na dverách rodinného domu v Boňkove, v ktorom sa sobotňajšia tragédia odohrala, boli ešte dnes dopoludnia nalepené policajné pásky. Na dvore domu niekto zapálil sviečku. Boňkov má zhruba tri desiatky obyvateľov. Miestni dnes nechceli o udalosti príliš hovoriť. Z informácií od nich vyplýva, že v sobotu sa v dome zrejme stala rodinná tragédia.

Vraždil Slovák, prežila len matka

Podľa portálu Novinky.cz sú obeťami vraždy neplnoletý syn a jeho stará mama s jej priateľom. Z rodiny prežila len matka, ktorá bola zranená. Útočníkom mal byť jej priateľ, ktorý za ňou prišiel do Boňkova na návštevu. Druhý syn zranenej ženy mal obrovské šťastie - v čase vraždy bol u svojej priateľky.

"Zastrelil ich. Potom utiekol do lesa a zastrelil aj seba," vraví jedna zo susediek pre portál Novinky.cz.Útočníkom mal byť Slovák, ktorý pracoval v Prahe."Nikdy som ho nevidel. Jazdil sem na víkendy," vraví susedkin manžel.

Druhý prípad vraždy v tomto roku

Jedna z vlaňajších vrážd mala tri obete, išlo o prípad v Kostolci na Hanej na Prostějovsku. Obžalovaný muž sa za ňu už zodpovedá pred súdom. Krajský súd v Brne mu nedávno uložil doživotný trest. Vtedy dvadsaťdeväťročný muž zavraždil brata, sestru a otca. Muž sa k činu priznal, uviedol, že nenávisť zvíťazila. V štyroch minuloročných prípadoch išlo o vraždy medzi členmi rodiny. Vo zvyšných skutkoch potom išlo o osoby, ktoré sa navzájom poznali, neboli však v príbuzenskom vzťahu.