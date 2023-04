AKTUÁLNE Poľsko tvrdo reaguje na kontaminované ukrajinské obilie: Úplný zákaz dovozu potravín z Ukrajiny

VARŠAVA - Poľská vláda sa rozhodla zakázať dovoz obilia a iných potravín z Ukrajiny, aby tak ochránila vlastný poľnohospodársky sektor. Oznámil to v sobotu predseda tamojšej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski, informuje agentúra Reuters.

Ukrajinské obilie je lacnejšie, ako to, ktoré sa dopestuje v Európskej únii. Veľké množstvo tohto obilia však z dôvodu rôznych logistických prekážok uviazlo v stredoeurópskych krajinách a nepokračovalo do blízkovýchodných či afrických krajín, pre ktoré bolo pôvodne určené, približuje agentúra PAP. Táto skutočnosť negatívne ovplyvnila (znížia) ceny aj odbyt miestnych poľnohospodárov. Vo volebnom roku sa tiež stala problémom pre vládnucu PiS, uvádza Reuters. "Vláda sa dnes rozhodla vydať nariadenie, ktoré zakáže... do Poľska dovážať obilie, ale aj desiatky iných druhov potravín (z Ukrajiny)," povedal Kaczyňski počas zjazdu PiS.

Dodal, že zoznam týchto tovarov bude zverejnený v predmetnom nariadení. Podľa jeho slov sú v ňom potraviny "od obilia až po medové výrobky" a celkovo "veľmi veľa vecí". "Sme a naďalej bezo zmeny zostávame priateľmi a spojencami Ukrajiny. Budeme ju podporovať a podporujeme ju. ... Je však povinnosťou každého štátu, každého vedenia, v každom prípade dobrého vedenia, chrániť záujmy svojich občanov," povedal Kaczyňski. Líder PiS uviedol, že Varšava už ukrajinskej strane svoje rozhodnutie oznámila. Poľsko je zároveň podľa jeho slov pripravené kedykoľvek začať s Ukrajinou rokovať o tejto otázke a hľadať jej riešenie v rámci bilaterálnej dohody.