Ruskí oligarchovia majú na krku ďalší problém: Známe svetové banky im zmrazujú účty! Niektorí to už riadne pocítili

MOSKVA/BERN – Vojna na Ukrajine dobehla aj ruských oligarchov. Problémom sú spoločnosti, ktoré platia Ruskej federácie dane z príjmu a tým nepriamo podporujú inváziu. Účty najbohatších oligarchov vo švajčiarskych bankách budú musieť byť preto zmrazené. Švajčiarska vláda to požaduje od konca februára minulého roku, kedy Rusko zaútočilo na Ukrajinu.

Situácia začala byť kritická asi pred mesiacom. Bohatých ruských klientov švajčiarskych bánk UBS a Credit Suisse začali kontrolovať ohľadom prevodov peňazí. Švajčiarsko po začatí špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine zakázalo miestnym bankám prijímať vklady od ruských fyzických a právnických osôb, ako aj ruských bánk, ak vklad presahuje 100-tisíc švajčiarskych frankov. Informuje o tom portál RBC s odvolaním sa na švajčiarskych právnikov a bankový sektor.

Problém je najmä s klientmi, ktorí budú platiť dane do ruského rozpočtu. Švajčiarska vláda to vidí ako nepriamu podporu vojny na Ukrajine. Roman Kudinov, vedúci partner švajčiarskej právnickej kancelárie LEOLEX celú situáciu ozrejmil nasledovne: "Spoločnostiam v Rusku, ktoré platia dane, bude musieť (švajčiarska) banka zmraziť účty, no zatiaľ nie sú oficiálne prijaté žiadne ďalšie kroky. Banky budú reagovať selektívne, nie masovo. Toto rozhodnutie si vysvetľujú tak, že klienti platia štátu (Rusku) dane, čo destabilizuje situáciu na Ukrajine."

Presne určené parametre

Právnička Violette Emery Borzhová, ktorá pracuje pre švajčiarsku Emery & Partners, vysvetľuje, že k zmrazeniu účtov môže viesť niekoľko ukazovateľov. "Banky sledujú najmä platenie daní do ruskej štátnej kasy, podnikanie v Rusku, dvojité švajčiarsko-ruské občianstvo a zaradenie na zoznam medzinárodných sankcií," vyjadrila sa s tým, že bankové účty nie sú blokované automaticky, ale podrobne sa sleduje činnosť určitých skupín klientov. Patria sem Rusi, ktorí majú povolenie na pobyt vo Švajčiarsku. "Tým, ktorí tu žijú bez povolenia, sa automaticky zmrazili účty a nemôžu založiť ani nové," doplnila Borzhová.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP/Michael Buholzer/Keystone

Niektorí klienti už čelili zablokovaniu účtov z dôvodu platenia daní do ruského rozpočtu. Takéto varovania mala poslať UBS. Informoval o tom aj kanál na Telegrame Merciless PR. Kudinov sa domnieva, že banky budú nútené uchýliť sa k takýmto krokom aj kvôli tlaku zo stranyŠvajčiarskeho štátneho sekretariátu pre ekonomiku (SECO), ktorý opäť začal hovoriť o sprísnení kontroly nad implementáciou tzv. sankcie voči Rusku. "Všetky švajčiarske banky sú povinné prísne dodržiavať tieto sankcie. V opačnom prípade sa postavia pred súd. Niektoré zmenili systém vnútornej kontroly, aby nemali s Ruskom nič spoločné," vysvetlila Borzhová.

Tlak zo Západu

"Naša právnická kancelária považuje tieto kroky za nezákonné a plánuje sa proti nim odvolať hneď, ako naši klienti dostanú oficiálne písomné oznámenia," zdôraznil Kudinov. V marci 2023 americký veľvyslanec vo Švajčiarsku Scott Miller vyzval na zmrazenie ďalších 50 až 100 miliárd švajčiarskych frankov v ruských aktívach. Riaditeľka SECO Helen Budliger-Artiedová sa ale domnieva, že by to mohlo porušiť vlastnícke práva klientov. Zmrazenie účtov vo švajčiarskych bankách požaduje aj skupina G7.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

"Švajčiarska banka UBS od marca tohto roku začala žiadať od Rusov, ktorí majú v banke otvorené účty a vklady, informácie o ich občianstve alebo povolení k pobytu vo Švajčiarsku. V opačnom prípade banka hrozí zablokovaním," informoval Anton Imennov, právnik z Pen & Paper a dodal, že Francúzi hromadne zablokovali ruské účty už v apríli 2022 a v Gruzínsku sa tak stalo prostredníctvom Bank of Georgia koncom minulého roka.