Identifikovali podozrivého z úniku tajných dokumentov, chcú ho vypočuť

WASHINGTON - Podozrivým z úniku tajných dokumentov amerických spravodajských služieb je 21-ročný príslušník leteckej Národnej gardy štátu Massachusetts. Pre americké médiá to vo štvrtok uviedli zdroje oboznámené s vyšetrovaním.

Dvaja federálni predstavitelia pre televíziu NBC News potvrdili, že podozrivým je Jack Teixeira, ktorého už istý čas sledujú. Podľa denníka The New York Times (NYT) pracuje v spravodajskom oddelení Národnej gardy. Viaceré médiá s odvolaním sa na zdroje uviedli, že tohto muža by mali ešte vo štvrtok zadržať. Podľa zdrojov agentúry AP ho chcú vypočuť agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).

Posudzujú škody

Denník Washington Post v stredu informoval, že predpokladaný zdroj úniku pracuje na vojenskej základni a tajné informácie týkajúce sa národnej bezpečnosti poskytoval členom internetovej skupiny. NYT vo štvrtok uviedli, že v neverejnej diskusnej skupine sa asi 20 až 30 prevažne mladých mužov venovalo "spoločnej láske k zbraniam, rasistickým mémom a videohrám". Americké ministerstvo spravodlivosti, ktoré minulý týždeň začalo únik utajovaných skutočností oficiálne vyšetrovať, sa k správam odmietlo vyjadriť.

Spolu s Pentagónom posudzuje škody, ktoré to mohlo napáchať. Ide o dokumenty týkajúce sa napríklad vojenských plánov Ukrajiny, ich hodnotenia zo strany USA alebo vzťahov Washingtonu so spojencami. Americkí predstavitelia ich pravosť verejne nepotvrdili. Hovorca ministerstva obrany však únik označil za "veľmi vážne riziko pre národnú bezpečnosť". Prezident USA Joe Biden vo štvrtok povedal, že vyšetrovatelia sa približujú k zdroju úniku.