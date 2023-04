MIMORIADNY ONLINE Ukrajina začala napriek ruským útokom vývoz elektriny do európskych krajín: Ďalšia krajina poskytne krajine opakovanú vojenkú pomoc

KYJEV - Ukrajina dnes znovu obnovila vývoz prebytočnej elektriny do európskych krajín. Podľa agentúry AP to uviedol ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko. Je to obrat oproti dobe spred šiestich mesiacov, keď sa krajina kvôli ruským útokom na energetické stanice sama ocitla v tme, ktorá mala demoralizovať obyvateľstvo.

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 412

ONLINE

Načítať nové správy

Kanada poskytne Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc

Kanadský premiér Justin Trudeau oznámil v utorok ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine napadnutej Ruskom. Informoval o tom, keď hostil v Toronte ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa. Nová vojenská pomoc zahŕňa 21.000 útočných pušiek, 38 guľometov a vyše 2,4 milióna kusov streliva.

"Pripravujeme sa na protiofenzívu. Potrebujeme viac munície, viac zbraní, viac vojenského vybavenia," povedal Šmyhaľ. Poďakoval sa Kanade za podporu od samotného začiatku invázie Ruska na Ukrajine vo februári 2022 - Kanada poskytla ekonomickú a vojenskú pomoc za miliardy dolárov.

Trudeau tiež oznámil, že Kanada zavádza nové sankcie na ruské a bieloruské úrady a organizácie ako trest za pokračovanie invázie. "Ukrajina bojuje za hodnoty a zásady, ktoré sú piliermi všetkých našich demokracií," povedal Trudeau. "Budeme ďalej robiť všetko potrebné, aby sme zaistili víťazstvo Ukrajiny," dodal.

Kanada takisto poskytne ukrajinskej vláde pôžičku 2,4 miliardy kanadských dolárov (1,78 miliardy USD) na podporu základných služieb, ako napríklad vyplácanie dôchodkov a obnova poškodenej energetickej infraštruktúry. Celková sľúbená kanadská pomoc Ukrajine už presiahla osem miliárd kanadských dolárov (5,94 miliardy USD). Premiér Trudeau tiež informoval, že proruskí hekeri narušili fungovanie webových stránok kanadskej vlády práve počas návštevy ukrajinského premiéra Šmyhaľa, ale "to neoslabí silné puto Ottawy a Kyjeva".

Proruskí heckeri

Premiér Trudeau tiež informoval, že proruskí hekeri narušili fungovanie webových stránok kanadskej vlády práve počas návštevy ukrajinského premiéra Šmyhaľa, ale "to neoslabí silné puto Ottawy a Kyjeva".

V utorok dopoludnia boli napadnuté oficiálne weby kanadského lídra a senátu, ako aj ďalších inštitúcií. Trudeau to potvrdil, pričom k zodpovednosti za hekerský útok sa v príspevku na platforme Telegram prihlásila skupina, ktorá sa nazýva NoName. "Nie je to nič neobvyklé, že ruskí hekeri sa zameriavajú na krajiny, ktoré prejavujú vytrvalú podporu Ukrajine, ktoré vítajú na návšteve ukrajinské delegácie alebo ukrajinské vedenie. Takže načasovanie nie je prekvapujúce," uviedol Trudeau na spoločnej tlačovej konferencii so Šmyhaľom. "Ale ak to niekoho zaujíma, tak Rusko nás niekoľkohodinovým znefunkčnením oficiálnej webovej stránky kanadskej vlády neodradí od neotrasiteľnej podpory Ukrajiny," vyhlásil Trudeau.

Elektrina pôjde najprv do Moldavska

Ukrajinský domáci dopyt po energii je zabezpečený "na 100 percent", povedal Haluščenko agentúre. Krajina má tiež rezervy na export kvôli "titánskej práci" svojich inžinierov a medzinárodných partnerov, uviedol a pripojil, že ako prvý dostane ukrajinskú elektrinu Moldavsko. Obnovenie vývozu do Poľska, Slovenska a Rumunska je podľa neho tiež v pláne.

Nie je však jasné, či Ukrajina dokáže udržať export aj pri neustálej hrozbe ruského bombardovania. "Bohužiaľ teraz veľa vecí závisí od vojny," pripustil Haluščenko. "Povedal by som, že teraz sa až do budúcej zimy cítime celkom sebavedomo," dodal.

Ukrajina musela v októbri prestať elektrinu vyvážať, aby uspokojila domáce potreby. Rusko v septembri zosilnelo útokmi na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Útoky rakiet a explodujúcich dronov zničili asi polovicu ukrajinského energetického systému. Výpadky elektriny boli v celej krajine bežné, a to v čase, keď teploty klesali pod bod mrazu a desiatky miliónov ľudí sa snažili udržať sa v teple. Ukrajina získala po začatí plnohodnotnej ruskej invázie vo februári minulého roka možnosť vyvážať do Európskej únie v akejkoľvek chvíli až 400 megawattov. "Sme v rokovaní o zvýšení tohto stropu, pretože dnes môžeme vyvážať ešte viac, máme potrebné rezervy v systéme," povedal minister.

Vývozné príjmy budú závisieť od kolísania cien elektriny v Európe. V roku 2022, keď bola Ukrajina stále schopná vyvážať energiu, získavali ukrajinské spoločnosti v priemere 40 až 70 miliónov eur (939 až 1,6 miliardy Sk) mesačne v závislosti od cien, povedal Haluščenko. Krajina teraz podľa neho peniaze potrebuje na obnovu výrobných a prenosových liniek.