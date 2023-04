Francúzi vytrvalo štrajkujú a protestujú proti dôchodkovej reforme: Demonštranti podpálili prezidentovu obľúbenú reštauráciu

PARÍŽ - Francúzi vo štvrtok opäť štrajkovali a vyšli do ulíc, aby protestovali proti reforme dôchodkového systému krajiny. Spravili tak deň po tom, čo opäť neuspeli rokovania vlády a odborov, informujú agentúry AFP a AP.

Na parížskom letisku Charla de Gaulla zablokovalo asi 100 demonštrantov cestu vedúcu k jednému z terminálov. Narušili tak dopravu vozidiel v areáli, lety to však podľa prevádzkovateľa letiska neovplyvnilo. Za farebnými vlajkami a transparentmi odborov pochodovali ľudia aj v Marseille na pobreží Stredozemného mora, v Bordeaux na juhozápade Francúzska, v Lyone na juhovýchode i v iných mestách.

Polícia používa slzotvorný plyn

V Nantes na západe krajiny sa k pochodu pridali aj traktory a proti demonštrantom tam musela zasiahnuť polícia slzotvorným plynom. Podľa rozhlasovej stanice France Bleu použili bezpečnostné zložky slzotvorný plyn na rozhnanie demonštrantov aj v bretónskom meste Rennes.

Polícia očakáva, že vo štvrtok by do ulíc po celom Francúzsku mohlo vyjsť 600.000 až 800.000 ľudí. Doteraz najpočetnejšie protesty sa uskutočnili 7. marca, keď sa na nich zúčastnilo vyše 1,2 milióna ľudí. Štrajky nemali na služby v krajine tentoraz taký vplyv ako počas predchádzajúcich protestov. No pochody ľudí v mestách po celej krajine podľa AP ukázali, že nespokojnosť s dôchodkovou reformou je stále silná.

Macron stále zmenu neplánuje

Napriek tomu ani predchádzajúcich desať kôl protestov, ktoré sa vo Francúzku konajú už od januára, neprinútilo vládu prezidenta Emmanuela Macrona, aby svoje zámery zmenila. Mnohé protesty pritom prerástli v násilie najmä po tom, čo premiérka Élisabeth Bornová aktivovala článok francúzskej ústavy, ktorý umožnil presadiť reformu bez hlasovania v Národnom zhromaždení, dolnej komore parlamentu.

Celé Francúzsko v súčasnosti čaká na rozhodnutie ústavného súdu o platnosti zákona, ktoré vynesú 14. apríla. Súd má právomoc zo zákona, ktorý okrem iného zvyšuje dôchodkový vek zo 62 na 64 rokov, vyškrtnúť niektoré časti alebo ho celý zrušiť.

Demonštranti v Paríži podpálili Macronovu obľúbenú reštauráciu

Demonštranti protestujúci proti dôchodkovej reforme vo Francúzsku podpálili vo štvrtok v Paríži jednu z obľúbených reštaurácií prezidenta Emmanuela Macrona. V priebehu štvrtka však vyšlo do ulíc po celom Francúzsku len 570.000 ľudí, čo je výrazne menej než počas predchádzajúcich vĺn protestov, informuje agentúra AFP.

L'auvent de la célèbre brasserie La Rotonde, boulevard du Montparnasse à Paris, est incendiée par des manifestants en marge de la onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites pic.twitter.com/tKkMWZkE7S — TRT Français (@trtfrancais) April 6, 2023

Radikálni demonštranti počas štvrtkových zrážok s políciou podpálili markízu reštaurácie La Rotonde v parížskej štvrti Montparnasse, ktorú obľubuje Emmanuel Macron. Plamene sa najskôr svojpomocne pokúšal personál, ale napokon ho museli likvidovať hasiči. V tomto podniku Macron usporiadal oslavu po svojom víťazstve v prezidentských voľbách v roku 2017. Prezident tam s obľubou chodieva aj so svojou manželkou Brigitte.

Podľa svedectva reportéra AFP na reštauráciu, ktorú chránil kordón príslušníkov poriadkovej polície, zaútočila kameňmi a svetlicami skupina mužov oblečených v čiernom. Od jednej zo svetlíc sa vznietila vonkajšia látková markíza. Reštaurácia La Rotonde sa stala terčom podobných útokov už aj v minulosti práve pre jej spojitosť s Emmanuelom Macronom.