Nočná mora v Grónsku: Dáni sa snažili prevychovať deti Inuitov

Deti zmätene pozerajú okolo seba, mnohé z nich začínajú plakať už na palube lode, ktorá ich vezie do Dánska. Snáď všetky by sa radšej vrátili späť domov, do grónskej krajiny plnej snehu a ľadu, kde to tak dobre poznajú. Odlúčenie má trvať len pol roka, ale nakoniec budú zo svojich koreňov vytrhnuté už navždy.