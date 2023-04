MIMORIADNY ONLINE Rusi dobyli centrum Bachmutu, v nedeľu obsadili radnicu

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 404

ONLINE

10:41 Západní lídri majú krv na rukách za podporu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, čo viedlo k vytvoreniu "teroristického štátu", vyhlásil v utorok predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.

Volodin tiež uviedol, že zabitie prominentného vojnového blogera Vladlena Tatarského v Petrohrade bolo "teroristickým činom" spáchaným Ukrajinou. "Podporovanie kyjevských úradov zo strany Washingtonu a Bruselu viedlo k vytvoreniu teroristického štátu v centre Európy," napísal Volodin na platforme Telegram.

10:40 Rusko sa zrejme snaží financovať a rozvíjať nové žoldnierske organizácie ako alternatívu k Vagnerovej skupine. Postupom času by dokonca vagnerovcov mohli nahradiť. V aktuálnej správe to v utorok napísalo britské ministerstvo obrany, TASR informuje podľa britského denníka The Guardian.

10:30 Ruská žoldnierska Wagnerova skupina postúpila v centre východoukrajinského Bachmutu a v nedeľu v noci obsadila radnicu, napísal vo svojej najnovšej správe o situácii na bojisku americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).

Ruskí žoldnieri podľa analytikov ISW budú pravdepodobne pokračovať v pokusoch o upevnenie kontroly nad centrom Bachmutu a pokúsia sa zrejme postúpiť na západ cez husto zastavané oblasti smerom k obci Chromove. Časti mesta na západ od centra stále bránia Ukrajinci, uvádza ISW.

9:58 Poradca brazílskeho prezidenta Luiza Inacia Lulu da Silvu sa v Moskve stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a hovoril s ním o otvorení mierových rokovaní s Ukrajinou. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry AFP, pre ktorú to potvrdil nemenovaný predstaviteľ z kancelárie brazílskeho prezidenta. Šéf špeciálnej skupiny poradcov brazílskeho prezidenta Celso Amorim sa stretol s Putinom 25. marca v Kremli. Ich stretnutie trvalo asi hodinu a doteraz bolo držané v tajnosti.

9:10 Ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila pri ruských útokoch v noci na utorok 14 zo 17 bezpilotných lietadiel, z toho 13 nad Odeskou oblasťou. V utorok to oznámila ukrajinská armáda, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters. "Celkovo bolo zaznamenaných 17 útokov bezpilotnými lietadlami, pravdepodobne z oblasti východného pobrežia Azovského mora," uviedla ukrajinská armáda v príspevku na platforme Telegram.

6:15 Bývalý minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo v pondelok počas návštevy Kyjeva prejavil krajine bojujúcej proti ruskej agresii podporu. Vyhlásil, že bude pracovať na tom, aby Washington dodal Ukrajine stíhačky F-16 a rakety dlhého doletu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

6:00 Ukrajinskí vojaci a dobrovoľníci vyzývajú obyvateľov mesta Časiv Jar ležiaceho v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, aby sa evakuovali. TASR o tom informuje na základe pondelňajšej správy stanice Sky News.

5:55 Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila na kultúrnom dedičstve a pamiatkach tejto krajiny škody vo výške približne 2,6 miliardy dolárov, uviedla v pondelok Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Kultúra, cestovný ruch, šport a zábavný priemysel prišli od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 podľa UNESCO o celkové príjmy vo výške 15,1 miliardy dolárov. Takmer 250 pamätníkov bolo okrem toho buď poškodených, alebo úplne zničených, väčšina z nich na východe Ukrajiny, uviedla organizácia OSN.

"Nepriateľ práve zaútočil na Odesu a Odeskú oblasť bezpilotnými lietadlami (UAV)", uviedli miestne úrady na sociálnej sieti. Podľa ich tvrdení došlo aj ku "škodám". Vo vyhlásení s odvolaním sa na šéfa tamojšej vojenskej administratívy Jurija Kruka sa uvádza, že ukrajinská protivzdušná obrana nad oblasťou funguje. Kruk tiež varoval pred možnou druhou vlnou útokov. Ďalšie podrobnosti neboli bezprostredne známe.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu bola Odesa niekoľkokrát bombardovaná. Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) zaradila v januári historické centrum tohto čiernomorského prístavného mesta na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.