MIMORIADNY ONLINE Rusko rozmiestni jadrové zbrane na hraniciach Bieloruska: Prigožin oznámil obsadenie Bachmudu, Kyjev tvrdenia odmieta

Prigožin tvrdí, že Bachmut je už pod kontrolou Ruska, Kyjev to poprel

"V právnom zmysle bol Bachmut dobytý. Nepriateľ sa sústreďuje v západných oblastiach," uviedol Prigožin v príspevku na platforme Telegram. Na videu priloženom k príspevku držal ruskú vlajku na počesť vojenského blogera Vladlena Tatarského, ktorý v nedeľu zahynul pri výbuchu v kaviarni v meste Petrohrad. "Velitelia jednotiek, ktoré obsadili mestský úrad a celé centrum tam vyvesia túto zástavu," dodal.

Na snímke činžiak zničený v dôsledku ostreľovania ruskej armády v meste Bachmut

"Nepriateľ nezastavil útok na Bachmut. Ukrajinskí obrancovia však mesto odvážne držia a odrážajú početné nepriateľské útoky," uviedol generálny štáb ukrajinskej armády na sociálnej sieti. Boje o Bachmut v Doneckej oblasti sú najdlhšou bitkou počas viac ako ročnej ruskej invázie. V meste žilo pred vypuknutím vojny na Ukrajine približne 70.000 ľudí.

Podľa analytikov toto mesto nemá výraznejší strategický význam a jeho možné dobytie by nemalo priniesť veľký obrat. Bachmut však nadobudol veľkú politickú hodnotu, pričom obe strany už do bojov investovali množstvo síl. Kyjev tvrdí, že ubránenie Bachmutu je kľúčové pre udržanie ruských vojsk pozdĺž celej frontovej línie.

Rusko rozmiestni jadrové zbrane na západných hraniciach Bieloruska

Ruské taktické jadrové zbrane budú v Bielorusku umiestnené v blízkosti hraníc so západnými susedmi, členmi Severoatlantickej aliancie. V nedeľu to uviedol ruský veľvyslanec v Minsku Boris Gryzlov."Rozšíri to naše obranné schopnosti a udeje sa to bez ohľadu na všetok hluk v Európe a Spojených štátoch," povedal Gryzlov v rozhovore pre bieloruskú štátnu televíziu. Presnú lokalitu umiestnenia taktických jadrových zbraní na bieloruskom území však bližšie nešpecifikoval.

Vladimir Putin

Ruský prezident Vladimir Putin nedávno oznámil plány na rozmiestnenie ruských taktických jadrových zbraní v Bielorusku. Západ tento krok skritizoval. Šéf Kremľa uviedol, že Rusko do 1. júla dostavia zariadenie na uskladnenie taktických jadrových zbraní v Bielorusku. Dodal, že Moskva kontrolu nad týmito zbraňami Minsku neodovzdá. Taktické jadrové zbrane sú určené na útoky proti nepriateľským jednotkám a ničenie zbraní na bojisku. V porovnaní so strategickými jadrovými zbraňami, ktoré sú schopné ničiť celé mestá, majú relatívne krátky dosah a nízku účinnosť, vysvetľuje AP.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo via AP

Bieloruský líder Alexandr Lukašenko v piatok vyhlásil, že jeho krajina je pripravená aj na umiestnenie ruských strategických jadrových zbraní na svojom území. Bielorusko zdieľa s členskými štátmi NATO – Lotyšskom, Litvou a Poľskom – 1250-kilometrovú hranicu.