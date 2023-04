MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj na summite v Kyjeve: Buča sa musí stať symbolom spravodlivosti

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok apeloval, aby sa mesto Buča stalo "symbolom spravodlivosti". Vyhlásil to na prvé výročie stiahnutia Ruska z tohto mesta pri Kyjeve, ktoré je teraz stelesnením obvinení z ruských vojnových zločinov. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP. Dianie na Ukrajine sledujeme ONLINE.

6:10 Existuje niekoľko spôsobov, ako zabrániť vývozu ukrajinského obilia do Európy namiesto do chudobných krajín Afriky či Ázie. Súčasná situácia totiž spôsobuje problém krajinám ako Slovensko, ktorého sýpky sú plné a neostávajú mu tak dostatočné kapacity na uskladnenie novej úrody. V pondelok na to v Kyjeve upozornil dočasne poverený premiér SR Eduard Heger, podľa ktorého je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pripravený venovať sa tomuto problému, informuje osobitný spravodajca TASR.

6:00 Slovensko môže byť Ukrajine nápomocné pri dodávkach 155-milimetrovej aj 152-milimetrovej munície. SR je jednou z iba troch krajín na svete spomedzi tých, ktoré podporujú Ukrajinu, ktorá vyrába práve 152-milimetrovú muníciu. V piatok to na Ukrajine vyhlásil dočasne poverený minister obrany SR Jaroslav Naď, ktorý predtým absolvoval rokovania so svojím ukrajinským rezortným partnerom Olexijom Reznikovom. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.

Zelenskyj na summite v Kyjeve: Buča sa musí stať symbolom spravodlivosti

"Musíme urobiť všetko pre to, aby sa Buča stala symbolom spravodlivosti... Chceme, aby sa každý ruský vrah, kat, terorista zodpovedal za každý zločin," povedal Zelenskyj na kyjevskom summite o zločinoch v Buči. Ukrajinský prezident predtým navštívil Buču s lídrami viacerých ďalších krajín. Na spomienkovej ceremónii sa zúčastnili premiér SR Eduard Heger, moldavská prezidentka Maia Sanduová a predsedovia vlád Chorvátska a Slovinska Andrej Plenkovič a Robert Golob.

Krajina sa bude spoliehať aj na Medzinárodný trestný súd

"To, čo sa stalo v Buči, pácha ruská armáda všade, kam príde," vyhlásil Zelenskyj na summite po návrate do Kyjeva. Tragédia Buče je podľa neho príkladom "systematického genocídneho násilia, ktoré je podstatou ruských činov na všetkých okupovaných ukrajinských územiach". Ukrajina odhaduje, že v oblasti Buče zomrelo približne 1400 civilistov a v samotnom meste 637. Ukrajina využije svoj justičný systém na to, aby sa za svoje činy zodpovedala "väčšina ruských vrahov a teroristov", povedal Zelenskyj. Krajina sa bude spoliehať aj na Medzinárodný trestný súd (ICC), ktorý "môže v rámci svojich právomocí trestne stíhať ruských vojnových zločincov na rôznych úrovniach". Kyjev pracuje tiež na zriadení osobitného tribunálu pre zločin agresie Ruska proti Ukrajine.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo videu v piatok večer povedal, že Spojené štáty "sa budú snažiť dosiahnuť trestnú zodpovednosť a spravodlivosť tak dlho, ako bude treba". Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok obvinil Moskvu, že "umožňuje, dokonca povzbudzuje" k páchaniu vojnových zločinov na Ukrajine. "Ruská agresia vedie k systematickým vojnovým zločinom proti Ukrajine a jej obyvateľom," povedal vo videoodkaze, ktorý pustili na stretnutí v Kyjeve. "Tieto zločiny, ktoré idú proti všetkým vojnovým zákonom, zostávajú nepotrestané, a preto ruskí lídri umožňujú, aby sa diali, dokonca ich povzbudzujú. Je to v rozpore s medzinárodným právom a má to jasný cieľ – podrobiť si ukrajinský národ násilím," uviedol Macron.