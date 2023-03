Šokujúce výsledky výskumu! Toaletný papier obsahuje nebezpečné látky: Šíria sa aj vzduchom

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

BRUSEL - Nový výskum ukazuje, že toaletný papier by mohol byť potenciálne hlavným zdrojom takzvaných „večných chemikálií“ PFAS vstupujúcich do životného prostredia. Odhaduje sa, že na celom svete sa ročne spotrebuje 184 miliárd kotúčov toaletného papiera, čo si podľa obhajcu udržateľnosti The World Counts vyžaduje vyrúbať viac ako 700 miliónov stromov.