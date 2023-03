MIMORIADNY ONLINE Ukrajina čaká na muníciu od partnerov: Rusko hrozí jadrovými zbraňami v prípade pokusu získať Krym

KYJEV – Ukrajina nemôže začať očakávanú protiofenzívu voči ruským silám, pretože nemá dostatok zbraní, vojenského vybavenia a munície. Vyplýva to z vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zverejneného v sobotu, informuje agentúra DPA a stanica Sky News. Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE:

15:33 Ukrajina žiada zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN v súvislosti so sobotným oznámením Ruska, že v Bielorusku umiestni taktické jadrové zbrane. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

14:32 Bulharská viceprezidentka Iliana Jotová v nedeľu vyzvala na zahájenie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou po tom, ako Moskva v sobotu oznámila plány na rozmiestnenie taktických jadrových zbraní v Bielorusku. TASR prevzala správu z agentúry DPA.

14:07 Irán od začiatku marca pravdepodobne posiela Rusku nové bojové drony na použitie na Ukrajine. Oznámilo to v nedeľu britské ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

14:00 Ukrajina už ďalej nebude financovať vojnu proti Rusku tlačením peňazí. Denníku Financial Times (FT) to dnes zverejnenom rozhovore povedal guvernér ukrajinskej centrálnej banky Andrij Pyšnyj. Tlačenie peňazí je podľa neho nebezpečné, pretože predstavuje veľké riziko pre makrofinančnú stabilitu. Spor s vládou na túto tému je vyriešený, povedal.

13:16 Rusko dostalo od Iránu ďalšie bezpilotné lietadlá Šáhed pre útoky na Ukrajinu. Po dvojtýždňovej odmlke ich od začiatku marca nasadilo najmenej 71, uviedlo dnes britské ministerstvo obrany, ktoré sa vo svojich pravidelných hodnoteniach odvoláva na informácie tajných služieb.

Podľa ministerstva Rusko teraz dostáva od Iránu pravidelné dodávky "malého počtu" dronov Šáhed, ktoré samy útočia na cieľ. Bezpilotné lietadlá sú na Ukrajinu vypúšťané z ruskej Brjanskej oblasti, ktorá hraničí so severozápadnou Ukrajinou, a tiež z Krasnodarského kraja na juhovýchod od Ukrajiny. Rusku to podľa Londýna umožňuje útočiť na rozsiahle oblasti Ukrajiny a napadnutú krajinu to núti rozprestrieť svoju protivzdušnú obranu.

9:43 Ruská ofenzíva pri Bachmute pravdepodobne dosahuje vrchol. Vo svojom pravidelnom hodnotení vojnovej situácie na Ukrajine to uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Pripomína, že vyvrcholenie útoku neznamená koniec bojov.

V súlade s posúdením amerických analytikov sú tiež vyjadrenia ukrajinských a západných predstaviteľov z uplynulého dňa. Britské ministerstvo obrany uviedlo, že ruská ofenzíva viazne a že ruské sily môžu presunúť svoju pozornosť k iným úsekom frontu. Náčelník generálneho štábu ukrajinskej armády Valerij Zalužnyj povedal, že situáciu pri Bachmute sa darí stabilizovať.

9:25 Kyjev v nedeľu oznámil, že Rusko drží Minsk ako jadrového rukojemníka. Reagoval tým na sobotňajšie oznámenie ruského prezidenta Vladimira Putina o dohode o rozmiestnení ruských taktických jadrových zbraní v Bielorusku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

"Putinovo vyhlásenie o umiestnení taktických jadrových zbraní v Bielorusku je krok smerom k vnútornému narušeniu stability tejto krajiny," napísal na Twitteri tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Olexij Danilov. Takisto to podľa jeho slov v bieloruskej spoločnosti maximalizuje úroveň negatívneho vnímania i verejného odmietania Ruska a Putina. "Kremeľ vzal Bielorusko za jadrového rukojemníka," dodal.

6:00 Akýkoľvek pokus Ukrajiny získať polostrov Krym by pre Rusko predstavoval dôvod na použitie akýchkoľvek zbraní vrátane jadrových, uviedol v piatok bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev. TASR správu prevzala v sobotu z webovej stránky stanice Sky News, ktorá sa odvoláva na ruské médiá.

Rusko by podľa Medvedeva v prípade ukrajinského pokusu o získanie Krymu mohlo použiť všetky prostriedky ochrany, vrátane tých, na ktoré sa vzťahuje ruská vojenská doktrína umožňujúca použitie jadrových zbraní v prípade udalosti, ktoré by pre krajinu predstavovali existenčnú hrozbu.

"Ešte nemôžeme začať," povedal Zelenskyj pre japonský denník Jomiuri šimbun. "Za takýchto podmienok ich (vojakov) nemôžeme poslať na front," uviedol v rozhovore poskytnutom vo štvrtok počas návratu vlakom z oblasti frontovej línie do Kyjeva. Náčelník ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov ešte v januári povedal, že Kyjev plánuje na jar veľkú protiofenzívu, pričom "najprudšie" boje sa očakávajú v marci.

Zelenskyj teraz povedal, že situácia na východe Ukrajiny "nie je dobrá" v dôsledku nedostatku munície. Ruské ozbrojené sily podľa neho každý deň použijú trojnásobne viac striel než ukrajinské. "Čakáme na muníciu od našich partnerov," dodal. Zelenského vyjadrenie prišlo v čase, keď správy z frontu v oblasti mesta Bachmut hovoria o zastavení ruského postupu a posilnení pozícií ukrajinských obrancov, napísala DPA.

Britské ministerstvo obrany v najnovšej každodennej správe o vojne na Ukrajine uviedlo, že snahy Ruska dobyť Bachmut viaznu z dôvodu "krajného vyčerpania" ruských síl, ktoré zrejme zhoršujú vnútorné spory medzi stálou armádou a žoldnierskou Vagnerovou skupinou. Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj sa vyjadril podobne. Situáciu v Bachmute sa vďaka úsiliu obrancov darí "stabilizovať", uviedol po telefonáte s britským náprotivkom Tonym Radakinom z piatkového večera. Oblasť Bachmutu však naďalej patrí k najkomplikovanejším na fronte. Britské ministerstvo obrany poukázalo na to, že ťažké straty tam v bojoch zaznamenáva aj Ukrajina.