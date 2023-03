MIMORIADNY ONLINE Úrady v Rusku nariadili zatknutie ďalšieho opozičného aktivistu

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 393

6:14 Súd v Moskve vydal vo štvrtok príkaz na zatknutie ďalšieho opozičného aktivistu v súvislosti s obvineniami z diskreditácie tamojšej armády. Ďalších aktivistov a blogerov zároveň ruské úrady vyhlásili za "zahraničných agentov", informuje TASR na základe správy agentúry AP.

Lídri EÚ sa zhodli na Ukrajine, konkurencieschopnosti, energetike a obchode

Lídri Európskej únie (EÚ) odsúdili vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady v Bruseli ruskú agresiu a vyjadrili podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny. Vyzvali Moskvu na okamžité ukončenie bojov a akcií ohrozujúcich bezpečnosť a ochranu civilných jadrových zariadení na Ukrajine, informuje spravodajca TASR.

Zaviazali sa tiež zaistiť plnú zodpovednosť za vojnové zločiny spáchané na Ukrajine vrátane vytvorenie medzinárodného súdu a aj k snahám pokračovať v tlaku v podobe ďalších sankcií na Rusko a zastropovania cien ropy.

Prvý deň zasadnutia Európskej rady v Bruseli sa skončil vo štvrtok už krátko po 21. hodine - v čase, keď lídri EÚ inokedy len začínajú s pracovnou večerou a diskusiami o citlivých témach.

Do záverov summitu sa dostala aj zmienka o súhlase dodať Ukrajine jeden milión delostreleckých nábojov v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov; časť z toho pritom pôjde z existujúcich zásob členských krajín. S cieľom pokryť tieto dodávky a nové nákupy munície bude EÚ čerpať financie z Európskeho mierového nástroja (EPF), ktorý bol nedávno navýšený o dve miliardy eur.

Slovensko na summite navrhlo navýšiť celkový finančný strop EPF o ďalších 3,5 miliárd eur do do roku 2027. Podľa týždenníka Politico snahu Slovenska podporilo len asi 20 krajín z 27-člennej Únie. Avšak nemenovaný diplomatický zdroj spresnil, že len dve členské krajiny vzniesli procedurálne námietky, že o dofinancovaní nástroja, ktorý EÚ využíva na preplácanie vojenskej pomoci, sa má rokovať na ministerskej úrovni - na Rade EÚ pre zahraničné veci.

O globálnom rozsahu EPF slovenským novinárom na summite hovoril aj dočasne poverený premiér SR Eduard Heger. Podľa Politico "globálnosť" EPF znamená, že to malo vyhovovať krajinám ako Francúzsko či Taliansko, ktoré chcú, aby sa tento nástroj používal aj pri misiách v iných regiónoch, napríklad v Afrike.

V oblasti konkurencieschopnosti sa lídri zhodli na integrovanom prístupe všetkých oblasti politiky na zvýšenie produktivity a rastu v rámci celého hospodárstva. Znamená to prehĺbenie jednotného trhu, posilnenie priemyselnej, poľnohospodárskej a obchodnej politiky pri odstraňovaní zbytočných bariér a zjednodušení regulačné prostredia.

"EÚ zabezpečí svoju konkurencieschopnosť posilnením svojej odolnosti a produktivity, uľahčením financovania, zameraním sa na cenovo dostupnú energiu, zníženie strategickej závislosti, ako aj investovaním do zručností a vytvorením hospodárskej, priemyselnej a technologickej základne vhodnej pre zelený a digitálny prechod," uvádza sa v záveroch.

V oblasti priemyslu sa lídri zhodli na potrebe pokročiť v práci na návrhoch zákona o bezemisnom priemysle a európskeho zákona o kritických surovinách. Zdôraznili tiež geopolitické aspekty obchodnej politiky EÚ a prínos obchodných zmlúv pre konkurencieschopnosť eurobloku. V oblasti energetiky ocenili kroky prijaté na zníženie cien energie a dopytu po plyne a postupné zrušenie závislosti od ruských fosílnych palív. Vyzvali všetky zúčastnené strany, aby podporili spoločné nákupy plynu prostredníctvom energetickej platformy EÚ.

Leyenová plánuje konferenciu o ukrajinských deťoch deportovaných do Ruska

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok uviedla, že pomôže zorganizovať konferenciu zameranú na zaistenie návratu ukrajinských detí deportovaných do Ruska počas konfliktu prebiehajúceho na Ukrajine. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

"To, čo sa tam deje s deportáciami detí, je strašná pripomienka najtemnejších časov našej histórie. Je to vojnový zločin," vyhlásila Leyenová po summite lídrov Európskej únie (EÚ) v Bruseli. Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu minulý týždeň vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnové zločiny súvisiace s nútenými deportáciami ukrajinských detí. Podľa údajov, ktoré uvádza Kyjev, bolo do Ruska od začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu (24.2. 2022) deportovaných viac než 16.000 ukrajinských detí. Mnohé z nich pritom mali skončiť v domovoch alebo sirotincoch.

Leyenová vo štvrtok spresnila, že bude spolupracovať s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim v záujme mobilizovania medzinárodnej podpory návratu týchto detí domov, cituje AFP. "Dnes vieme o 16.200 deťoch, ktoré boli deportované, a len 300 z nich sa doposiaľ vrátilo; a tieto a trestné činy plne odôvodňujú zatýkacie rozkazy vydané ICC," dodala šéfka EK. Ako ďalej uviedla, jej zámerom je tiež asistovať orgánom OSN a relevantným medzinárodným organizáciám v získavaní lepších a kompletnejších informácií o deťoch, ktoré boli deportované do Ruska. "A vzťahuje sa to aj na deti, ktoré boli neskôr adoptované alebo umiestnené do ruských pestúnskych rodín," upozornila.

Leyenová tiež poďakovala generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov (OSN) Antóniovi Guterresovi za ponúknutie podpory agentúram OSN v tomto úsilí.