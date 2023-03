FOTOREPORTÁŽ: Port Louis je esenciou exotického Maurícia

Galéria fotiek (1) Výhľad na Port Louis z Fort Adelaide

Zdroj: Peter Samuel Tóth

Rajský ostrov, ktorý sa nachádza neďaleko Madagaskaru, sa stal obľúbenou destináciou tých, ktorí hľadajú slnko, krásne more a úchvatnú prírodu. Väčšina turistov mieri priamo do rezortov, aby tam trávili čas ležaním na plážach pod palmami a kúpaním v tyrkysových vodách oceánu. Z týchto turistických zón sa však oplatí vydať aj do Port Louis, hlavného mesta ostrova, ktoré možno označiť za takmer celý svet sústredený na jednom malom mieste v Indickom oceáne. Či už ide o životný štýl, tradície, kulinárske scény alebo ľudí, rozmanitá kultúra tohto mesta určite stojí za preskúmanie a ukážu vám ten pravý Maurícius.